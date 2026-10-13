Подмосковье делает ставку на инновации: бизнес-метрополия растет

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Эксперт Казанцева: индустриальные парки и кластеры выводят Подмосковье в лидеры

Подмосковье прошло через непростые для всей экономики годы, но не потеряло промышленный потенциал — наоборот, вывело его на новый уровень. Индустриальные парки, строительные и туристические кластеры, промышленная ипотека создали целую бизнес-метрополию, рассказала РИАМО доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

Как и другие регионы, Подмосковье прошло через непростые для российской экономики периоды. Однако грамотная промышленная политика областного правительства позволила вывести многие важнейшие флагманы отечественной промышленности на новый, более качественный уровень, констатировала экономист.

По словам Казанцевой, были созданы новые структуры управления, разработана стратегия, нашли распространение такие формы организации, как индустриальные парки и кварталы, строительные и туристические кластеры.

«Но главным в этом процессе была и есть ориентация на инновационную деятельность, учитывая интеллектуальный потенциал московского и подмосковного рынков труда, высокий уровень инвестиционной активности региона, возможность государственной поддержки и налоговых преференций», — отметила эксперт.

Немаловажную роль сыграли обеспечение бизнеса инфраструктурой: логистическими, финансовыми, экспортными и другими видами услуг, выделение земельных участков, промышленная ипотека.

Предлагаемые меры поддержки существуют и в других регионах, но Подмосковье осуществляет их комплексно.

«Удобная транспортная доступность, совмещение производственных, офисных и складских помещений, хорошая инфраструктура для исследований, производства и продвижения своей продукции дополняют значительные преимущества», — заявила Казанцева.

Создание благоприятной деловой среды делает регион привлекательным для бизнеса. Правительство расширяет список индустриальных зон и кластеров, учитывая их приближенность к транспортным узлам и присоединенным территориям, делая их более доступными для рабочей силы.

«Правительство старается размещать производство рядом с крупными жилищными комплексами, одновременно развивая территории и разгружая транспорт», — подчеркнула эксперт.

Помимо лидирующих производственных комплексов строительного сектора, набирает оборот сфера услуг. Подмосковье богато природными и историческими локациями, здесь развиваются туризм и гостиничный бизнес.

«Поэтому, несмотря на характерные для всякого бизнеса кризисные явления, перспективы подмосковного бизнеса хорошие — прежде всего из-за инвестиционной привлекательности, развитого рынка труда и инновационной направленности», — резюмировала Казанцева.

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