Учащиеся совершили более 2,5 млн поездок в автобусах Мострансавто

Школьники и студенты с 1 сентября совершили более 2,5 млн поездок в автобусах Мострансавто по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Карта «Стрелка» учащегося дает скидку на проезд от 50 до 99%. По будням автобусами Мострансавто пользуются в среднем почти 62 тыс. школьников и студентов.

Самым востребованным с начала учебного года стал маршрут № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (мкр. Детская)» — 26 тыс. поездок. Второе место занял маршрут № 20 «Электросталь (Вокзал) — Ногинск» — почти 19 тыс. Третье — маршрут № 22 «Орехово-Зуево — Куровское», на котором учащиеся совершили более 17,7 тыс. поездок.

Мострансавто напоминает о своевременном пополнении карт: информация о зачислении средств обновляется в терминалах в течение суток. Картой в стоп-листе нельзя оплатить проезд даже при наличии денег на счете. Проверить ее статус и вывести из стоп-листа можно в личном кабинете на сайте https://strelkacard.ru или по телефону +7 (800) 100-77-90.

«Законодательство запрещает высаживать из автобуса пассажиров младше 16 лет при невозможности оплаты проезда, если они едут без сопровождения взрослых. Каждая такая ситуация рассматривается индивидуально, чтобы обеспечить безопасность поездок юных пассажиров», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.