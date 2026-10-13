Более 630 тыс жителей Подмосковья получили звание «Ветеран труда»

Звание «Ветеран труда» имеют более 630 тыс. жителей Московской области. С начала 2026 года его получили более 5,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Звание «Ветеран труда» присваивают гражданам России за многолетний добросовестный труд. В Подмосковье проживает более 630 тыс. обладателей этого статуса, из них более 5,5 тыс. получили его с начала 2026 года.

«Они могут получить сразу 5 услуг благодаря комплексной одноименной услуге — присвоение звания ветерана, оформление социальной карты, назначение компенсации расходов на коммунальные услуги, назначение ежемесячной денежной выплаты, предоставление компенсации за домашний телефон», — отметил министр социального развития Андрей Кирюхин.

В министерстве социального развития Подмосковья пояснили, что на звание могут претендовать проживающие в области граждане России. Их трудовой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин либо соответствовать выслуге лет, необходимой для назначения пенсии.

Обязательное условие — награждение орденами или медалями СССР или РФ, почетными грамотами или благодарностью президента России либо ведомственными знаками отличия за заслуги в труде или службе. Продолжительность работы в соответствующей сфере должна составлять не менее 15 лет.

Оформить звание и положенные льготы можно через комплексную услугу «Ветеран труда»: https://uslugi.mosreg.ru/services/22757. Для этого нужно авторизоваться на региональном портале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.