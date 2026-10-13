Ударил ногой в спину на полной скорости: курьер специально сбил мужчину в Перми

В Сети вирусится видео, на кадрах которого курьер из Перми на полной скорости специально сбил с ног проходившего мимо мужчину. Доставщик еды выставил свою ногу вперед и толкнул в спину пострадавшего, затем уехал.

На опубликованных кадрах видно, как по правой стороне тротуара шел, предположительно, нетрезвый мужчина — он пошатывался из стороны в сторону. В какой-то момент в кадр попал курьер. Перед тем как поравняться с пострадавшим, сотрудник службы доставки вытянул одну ногу вперед, затем ударил прохожего в спину, после чего тот упал, а курьер поехал дальше. Сбитый с ног мужчина поднялся и продолжил движение, отряхивая руки.

Пользователи Сети считают, что автор ролика и курьер знакомы, так как видео снято очевидцем на мобильный телефон, а не на камеру видеонаблюдения. Они просят найти как автора видео, так и доставщика еды, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося.

На момент публикации заметки информации о том, чем закончилась эта история, не поступало. За 15 часов с момента появления в Сети ролика, его переслали более 330 раз, а лайком оценили более 11 тысяч пользователей интернета.

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