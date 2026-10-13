Запах жженой резины: автобус загорелся возле станции МЦД Матвеевская

сегодня в 12:20

Рейсовый автобус оказался объят огнем возле станции МЦД Матвеевская во вторник утром. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия, снимки разместил канал « Очаково-Матвеевское ».

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть горящий автобус. Пламя объяло его салон. От автобуса идет черный дым. Очевидцы также сообщали о запахе жженой резины, который распространился по району.

В момент возгорания в автобусе находились 20 человек. Предварительно, никто не пострадал.

Как уточнили в столичном Дептрансе, инцидент произошел с автобусом маршрута 329 на улице Веерной. Предварительно, в ходе движения водитель заметил задымление, остановил автобус, высадил пассажиров и вызвал оперативные службы.

Благодаря профессионализму сотрудника в результате пожара никто не пострадал. Возгорание ликвидировано. На месте продолжают работать оперативные службы.

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