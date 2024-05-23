Машина из будущего: что известно о появлении в Москве Сybertruck от Илона Маска

Подробности о том, что известно о появлении в Москве машины Cybertruck от Илона Маска, читайте в материале РИАМО.

В Москве появился автомобиль Cyberctruck от компании Tesla, принадлежащей известному американскому бизнесмену Илону Маску. Эта машина — первая в России, причем ее отличает целый ряд особенностей, из-за которых этот «луноход» обсуждают по всему миру. Подробности о том, что известно о появлении в Москве Cybertruck и какими характеристиками может похвастаться уникальный автомобиль, читайте в материале РИАМО.

Как автомобиль Cybertruck появился в Москве

Фото - © Unsplash.com

Впервые Cyberctruck заметили в Москве вечером 30 апреля: машина появилась у Патриарших прудов, Цветного бульвара, а также на Большой Никитской улице. На протяжении всего пути автомобиль фотографировали и снимки стали вирусными в соцсетях. Причем пользователи сразу задались вопросом: действительно ли в столице появился знаменитый электрокар от Tesla, или же это просто его удачная копия.

Из-за футуристичного дизайна Cyberctruck в сети его назвали «гробом на колесиках», «луноходом», «бэтмобилем» и «жестяной банкой». Между тем вскоре выяснилось, что в Москве появилась оригинальная машина — об этом рассказали в Moscow Tesla Club, компании, которая и доставила автомобиль в Россию.

«Алексей Еремчук, основатель и руководитель Moscow Tesla Club, доставил Tesla Cybertruck в Россию», — сообщили в компании.

В соцсетях Еремчук впервые показал этот автомобиль в феврале 2024 года, когда он еще находился в США. Глава Moscow Tesla Club отметил, что Cybertruck сложно купить: дело в том, что американские покупатели этих машин подписывают договора, согласно которым обязуются выплатить штраф в 50 тысяч долларов, если продадут их в течение года после покупки. При этом стоимость Cybertruck варьируется от 57 до 96 тысяч долларов (от 5,3 до 9 миллионов рублей).

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Чем уникален автомобиль Cybertruck

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На дорогах Cybertruck сразу бросается в глаза из-за своего футуристического дизайна с прямыми углами, отсутствием несущих конструкций и внушительным весом. Рамы и несущего кузова у машины нет: их функции выполняют внешние панели из нержавеющий стали. Больше того, даже батарея в Cybertruck выполняет дополнительную несущую функцию. Таким образом, автомобиль от Tesla, по сути, является бронекапсулой на колеса.

Илон Маск, известный своими оригинальными идеями, хотел, чтобы у Cybertruck был вечный кузов, поэтому основой машины стал прочный экзоскелет из нержавеющей стали 30X Cold-Rolled. Он, с одной стороны, смягчает большую часть вмятин, с другой, при повреждениях легко поддается ремонту, а еще лишен коррозии. К слову, тот же материал экзоскелета используется и в ракетах SpaceX.

Аэродинамика в Cybertruck обеспечивается благодаря гладкой поверхности кузова, а бронированные стекла машины выдерживают удар бейсбольного мяча на скорости в 112 км/ч. Кроме того, такие стекла работают как шумоизоляция, делая салон более тихим. Правда, из-за толстых стальных стенок вкупе с дополнительной броней на стеклах вес машины превышает все мыслимые для электрокара пределы.

Вообще, сегодня большинство производителей старается максимально облегчить свои электрические модели, пытаясь увеличить запас хода на одном заряде. Однако Tesla, похоже, играет по своим правилам, выпуская электромобиль весом около трех тонн, а заодно полностью игнорируя плавные и скругленные линии кузова, которые диктуют законы аэродинамики. В итоге Cybertruck получил прямые линии, острые углы, а также брутальный и дерзкий дизайн, максимально узнаваемый на дороге.

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Особенности эксплуатации Cybertruck в России

Фото - © Unsplash.com

Cybertruck от Tesla — это огромный автомобиль, который за счет необычной геометрической формы выглядит не столь громоздким. Своими прямыми линиями и багажником машина скорее напоминает большой хетчбэк, а не пикап. При этом высота Cybertruck сравнительно невелика — 1 790 мм. Однако его длина (5 669 мм) и ширина (2 029 мм) делают машину даже больше, чем электромобиль-внедорожник GMC Hummer EV SUT.

Дорожный просвет Cybertruck в 443 мм обеспечивает пневматическая подвеска в режиме Extract Mode, которая дополняется 304-мм ходом подвески. Благодаря этому автомобиль уверенно чувствует себя даже на экстремальном бездорожье. Однако для российских владельцев Cybertruck из-за его внушительных габаритов могут возникнуть определенные сложности.

Согласно характеристикам машины, ее снаряженная масса составляет более трех тонн. И хотя грузоподъемность автомобиля от Teslане указана, вместе с весом пассажиров и багажа она вполне может превысить 3,5 тонны. Таким образом, Cybertruck в России будет приравнен к грузовику, а значит, управлять им с правами категории B не получится: понадобится «грузовая» категория С.

Но и это еще не все: передвигаться на этой машине будет запрещено дальше второй полосы на скоростных трассах, таких, как МКАД и КАД. Не получится заехать на Cybertruck и в центры крупных российских городов, где запрещено движение грузового транспорта. К примеру, в Москве грузовикам разрешено ездить лишь по так называемому «Грузовому каркасу» за пределами ТТК.

Парковаться на Cybertruck придется лишь в местах для грузового транспорта, но никак не во дворах. Кроме того, утилизационный сбор при въезде в Россию будет также рассчитываться по грузовой категории, а коммерческий транспорт, к которому относятся и грузовики, лишен каких-либо льгот на таможне. Так, утильсбор на грузовик с полной массой от 3,5 до пяти тонн сегодня составляет 750 тысяч рублей.

Если же Cybertruck классифицируют, как грузовик с электроприводом, то эта ставка увеличится в два раза и составит более 1,5 миллионов рублей. По оценкам директора «Авилон Электро» Сергея Мелюха, итоговая стоимость Cybertruck в России будет начинаться от 20 миллионов рублей. В то же время в Tesla Moscow Club ранее называли другие цифры — от 12,4 до 15,1 миллиона рублей за машину в полноприводном исполнении с учетом доставки и оформления всех документов.

Выдающиеся характеристики Cybertruck от Tesla

Фото - © Unsplash.com

Впрочем, несмотря на все эти сложности, у Cybertruck от Tesla есть характеристики, которые можно назвать выдающимися при его огромных размерах. В частности, компания-производитель утверждает, что Cyberbeast — топовая версия машины — может разогнаться до 100 км/ч всего за 2,6 секунды. А максимальная скорость Cybertruck благодаря трем электромоторам общей мощностью 845 л. с. составляет 209 км/ч.

Таким образом, ближайший конкурент пикапа от Tesla — это четырехмоторный Rivian R1T: при мощности в 835 л.с он разгоняется до 100 км/ч за 3,1 секунды. При этом данных о мощности заднеприводной версии Cybertruck пока нет, зато известны ее характеристики: один электромотор, разгон до 100 км/ч за 6,7 секунды и максимальная скорость в 180 км/ч. Эту версию в Tesla планируют начать производить чуть позже.

Что касается полноприводной версии Cybertruck, то ее отличают два электромотора общей мощностью 600 л. с., разгон до 100 км/ч за 4,2 секунды и максимальная скорость в 180 км/ч. Точные характеристики батарей своих пикапов в Tesla пока не раскрывают, но известно, что базовая заднеприводная модель обеспечивает запас хода в 400 км, полноприводная — почти 550 км, а топовая — 515 км на одном заряде.

При этом 250-киловаттная зарядная система Superchargerот Teslа за 15 минут способна зарядить полноприводную версию Cybertruck на 220 км, а топовую версию Cyberbeast — на 206 км пути. А еще пикап от Teslаотличают инновационные технологии в управлении: он получил полуавтономный автопилот, доступный во всех комплектациях. Система Autopilot отвечает за управление рулем и педалями, она обеспечивает экстренное торможение, предупреждает о возможных столкновениях и мониторит слепые зоны.

Благодаря Autopilot пикап без участия водителя может менять полосы движения, ориентироваться на развязках и съезжать с трасс. Наконец, во всех версиях Cybertruck есть два сенсорных экрана в 18,5 дюймов (для переднего и заднего рядов кресел), мощная аудиосистема с 15 динамиками и двумя сабвуферами, порты USB-С, розетки и пространства для беспроводной зарядки гаджетов.

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