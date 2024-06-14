Белый дом не уверен в будущем киевских договоренностей

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Следующая американская администрация может отменить договоренности США и Украины

Следующая американская администрация может отменить договоренности США и Украины, пишет RT .

"В Белом доме заявили, что не знают, сохранят ли будущие американские власти подписанное с Киевом соглашение по безопасности", сказано в сообщении.

Ранее Байден и Владимир Зеленский в Италии подписали соглашение по безопасности на 10 лет.

При этом договоренности зависят от личного решения президента США и позиции Конгресса по финансированию статей о военной поддержке Украины.