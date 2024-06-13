Байден и Зеленский в Италии подписали соглашение по безопасности на 10 лет

США и Украина на саммите G7 подписали соглашение по безопасности

Президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности на 10 лет, согласно которому Вашингтон будет оказывать Киеву в том числе помощь с вооружением и подготовкой бойцов, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным РБК, аналогичное соглашение Киев подписал с Токио. Таким образом, у Украины есть соглашения по безопасности со всеми странами-участницами G7.

«Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине необходимы значительные вооруженные силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в военно-промышленный комплекс, соответствующие стандартам Организации Североатлантического договора», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отказался от личного участия в «саммите мира» по Украине, который запланирован на 15 и 16 июня. Для участия в мероприятии зарегистрировались лишь 90 стран из 160 предполагаемых.