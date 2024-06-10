В швейцарском «саммите мира» по Украине зарегистрировались лишь 90 стран

Амхерд: 90 стран планируют участвовать в «саммите» мира по Украине в Швейцарии

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что, по данным на 10 июня, для участия в «саммите мира» по Украине зарегистрировались уже 90 стран, половину из них на конференции будут представлять главы государств и правительств, пишет ТАСС .

«По состоянию на сегодня зарегистрировались 90 государств, половина из которых из Европы и Северной Америки, другая половина — из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии», — сообщила Амхерд.

Президент Швейцарии отметила, что турецкая делегация уже подтвердила свое участие в «саммите мира» в Бюргенштоке, а вот от Бразилии и ЮАР еще ждут соответствующего решения.

Полный список стран-участниц конференции по ситуации на Украине планируют обнародовать лишь вечером 14 июня. Само мероприятие пройдет в два этапа 15 и 16 июня. Присоединиться к обсуждению пригласили порядка 160 стран, но России в этом списке нет.

СМИ сообщили, что половина стран отклонили приглашение на «саммит мира». От личного присутствия на мероприятии отказался в том числе президент США Джо Байден.