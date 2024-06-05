Половина приглашенных отказалась ехать на «саммит мира» по Украине

kp.ru: на «саммит мира» приедет вдвое меньше участников, чем приглашала Украина

Швейцарский «саммит мира» по Украине посетят, предварительно, 80-100 участников из запланированных 160, которых приглашал Киев. На мероприятии также отказались лично присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден, сообщает kp.ru .

Оценку встрече, которая пройдет 15–16 июня, озвучили и местные СМИ.

Так, издание Tages-Anzeiger выпустило статью с заголовком «Конференция мира или лицемерие — вот в чем вопрос», газета Neue Zürcher Zeitung — «Мирная конференция по Украине: Швейцария переоценила свои силы», а 20 Minuten обнародовало материал «Критики называют конференцию в Бюргенштоке дорогим пиар-шоу».

От участия в «саммите мира» на любых уровнях ранее отказались Индия, Южно-Африканская Республика, Китай и Бразилия. Россию, в свою очередь, отказались приглашать на мероприятие.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призывал государства не участвовать в саммите в Швейцарии, назвав событие бессмысленной тратой времени.