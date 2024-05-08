«Отдайся моменту»: характеристики и цены новых планшетов iPad от Apple

Подробности о том, что известно о характеристиках и ценах новых планшетов iPad от Apple, читайте в материале РИАМО.

7 мая компания Apple впервые в 2024 году провела презентацию новых продуктов под слоганом «Let Loose» — «Отдайся моменту». В рамках шоу компания из Купертино представила новые iPad Pro и iPad Air, а также стилус Apple Pencil Pro и съемную клавиатуру Magic Keyboard, существенно расширяющие возможности планшетов. Подробности о характеристиках и ценах новых планшетов iPad читайте в материале РИАМО.

Что известно о новых iPad Pro?

Фото - © Apple.com

Главной новинкой презентации «Let Loose» стал iPad Pro, о котором ранее ходило много слухов — многие из них действительно воплотились в планшете. К примеру, обе версии новых iPad Pro (на 11 и 12,9 дюйма) первыми среди планшетов Apple получили OLED-экраны. В экранах предыдущих iPad Pro применялась технология mini-LED: на их фоне OLED-матрицы дают более глубокий черный цвет и лучшую контрастность.

При этом экраны новых iPad Pro относятся к типу LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), более современной, энергоэффективной и яркой версии OLED. Благодаря особой схеме питания LTPO-экраны отличаются динамической частотой обновления: к примеру, в статичных сценах — при отображении домашнего экрана — матрица имеет частоту в 1 Гц, а в динамичных сценах (играх или фильмах) — до 120 Гц.

С другой стороны, OLED-экраны тоньше mini-LED, поэтому и большая версия нового iPad Pro стала тоньше предыдущей. Толщина версии в 11 дюймов — 5,3 мм, а в 12,9 дюймов — 5,1 мм: это самые тонкие устройства в истории Apple. Сама компания из Купертино называет экран iPad Pro 2024 лучшим из всех экранов iPad. При этом изменился и дизайн планшетов: фронтальная камера устройства оказалась на правой рамке вместо верхней.

Теперь при видеозвонках пользователям нужно держать iPad Pro горизонтально. Задний блок камер также претерпел изменения — он стал похож на аналогичный модуль в iPhone 11, где объективы расположены друг под другом. Разрешение главной камеры — 12 МП, а роль второй выполняет LIDAR, предназначенный для создания AR-контента. Кроме того, новый iPad Pro получил новейший чип Apple — М4.

Его отличают улучшенные нейроядра, которые могут быть применены при использовании нейросетевых функций iPad OS. M4 быстрее чипа M2, который использовался в iPad Pro, на 50% как центральный процессор (CPU) и на 400% — как графический процессор (GPU). При этом графитовые пластины в корпусе позволили увеличить теплоотдачу устройства на 20%.

Стоимость новых iPad Pro начинается от 999 долларов (около 91 тысячи рублей — здесь и далее курс на 7 мая) за версию 11 дюймов и от 1299 долларов (около 118 тысяч рублей) — за версию 12,9 дюймов.

Что известно о новых iPad Air?

Фото - © Apple.com

Обновление модельного ряда iPad Air оказалось куда скромнее: главным событием стало появление версии планшета с диагональю 12,9 дюйма вместо прежних максимальных 10,9 дюйма. В iPadAir образца 2024 года по-прежнему используется матрица mini-LED. Дизайн планшетов также почти не изменился: как и с iPad Pro OLED, фронтальная камера iPad Air с верхней рамки переехала на правую. Это позволяет более комфортно использовать гаджет в горизонтальной ориентации.

При этом камера iPad Air 2024 поддерживает режим Center Stage: он удерживает лицо человека в кадре, если тот перемещается по сцене. Динамики планшетов стали громче и ярче, а версия iPad Air 12,9 дюйма получила еще и пару спикеров, необходимых для воспроизведения низких частот. Кроме того, в iPad Air 2024 используются процессоры M2 вместо M1: по GPU они мощнее на 40%, а по CPU — на 15%.

В итоге iPad Air 2024 оказался в три раза мощнее планшета предыдущего поколения.

«Маленькая» версия планшета обойдется в 599 долларов (около 54,5 тысяч рублей), а «большая» — в 799 долларов (около 73 тысяч рублей). Как отметили в Apple, компания сохранила цены новых гаджетов на уровне старых.

Что известно об Apple Pencil Pro и Magic Keyboard?

Фото - © Apple.com

Компания из Купертино также представила новые аксессуары для iPad 2024 года — стилус Pencil Pro и клавиатуру в виде док-станции Magic Keyboard. Pencil Pro — это стилус Apple третьего поколения, который может удовлетворить запросы тех, кто профессионально занимается рисованием и черчением. Для этого стилус снабдили новыми датчиками, определяющими сжатие корпуса.

Этот жест можно запрограммировать на выполнение разных задач: к примеру, на подтверждение действий в программах, перетаскивание иконок на рабочем столе или вызов контекстного меню. Появился у Pencil Pro и встроенный гироскоп: он позволяет менять направление пера при рисовании, перемещая стилус в воздухе. Кроме того, все действия гаджета стали давать обратную виброотдачу.

В свою очередь Magic Keyboard — это съемная клавиатура с функцией док-станции, позволяющая располагать новые iPad Pro как монитор MacBook или iMac. Новинка получила расширенный набор клавиш, в том числе функциональный ряд кнопок — они, среди прочего, дают пользователям возможность регулировать яркость экрана и громкость динамиков.

Уже известны и цены на новые гаджеты: Apple Pencil Pro будет стоить 129 долларов (около 12 тысяч рублей), а Magic Keyboard — 299 долларов (около 27 тысяч рублей) для iPad 11 дюймов или 349 долларов (около 32 тысяч рублей) для 13-дюймовой версии планшета.