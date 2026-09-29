На Камчатке начали проверку после падения подростка на арматуру

Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку после падения 15-летнего подростка на металлическую арматуру в Петропавловске-Камчатском, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел вечером 27 сентября. Отмечается, что подросток решил сократить маршрут и пошел по склону возле дома № 1 по улице 50 лет Октября.

Перелезая через забор, он упал и наткнулся на арматуру. Пострадавшего госпитализировали с рваной раной кишечника.

Ранее подростки-вандалы сняли дверь с электропоезда на Большом кольце (БМО) Московской железной дороги на участке в Подмосковье и попытались высунуть ее в окно, но кое-что не учли. В результате один из ребят получил травму.

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