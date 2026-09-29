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В Киеве за ночь прогремели две серии взрывов

В Киеве раздалась вторая за ночь серия взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны новые взрывы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе и части области звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее ВС РФ поразили центр обработки данных компании «Водафон» в Киеве. Она предоставляла услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведывательных данных.

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