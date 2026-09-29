Рекордное превышение скорости зафиксировано во Франции

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Во Франции водитель разогнал Porsche до 312 км/ч, сообщает РЕН ТВ .

При этом разрешенная скорость на участке дороги в Верхней Савойи составляла 130 км/ч. За рулем Porsche 911 GT3 был иностранец. У мужчины сразу изъяли права, а машину отправили на штрафстоянку. Кроме того, он внес 1,5 тыс. евро (более 144 тыс. рублей) залога до суда.

В Верхней Савойе это первый такой случай.

«Мы фиксировали 230 км/ч, 290 км/ч, но такой скорости еще не видели», — отметил капитан жандармерии Жоэль Конталь.

Теперь водителю грозят до 3 месяцев лишения свободы, штраф до 3,75 тыс. евро (более 360 тыс. рублей), запрет на управление автомобилем во Франции и конфискация машины.

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