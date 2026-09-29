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Вблизи спортобъекта в Оренбурге произошел взрыв газовоздушной смеси

Происшествия

Неподалеку от спортивного объекта в Оренбурге произошел взрыв газовоздушной смеси. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщается в канале инфоцентра правительства Оренбургской области на платформе «Макс».

Отмечается, что хлопок произошел в котельной на ул. Ленинградской.

На месте происшествия прибыли силы и средства ГУ МЧС России по Оренбургской области, полиции, газовой службы, представители местной администрации.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее пожар и взрыв произошли на заводе по производству петард в поселке Кубринск Ярославской области.

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