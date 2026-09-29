В Свердловском парке пройдет игровая программа «Вместе веселее»

29 сентября в Свердловском парке на детской площадке в 17:00 состоится спортивно-игровая программа «Чемпионы», а в 17:20 — эстафеты «Я первый», сообщили в пресс-службе местной администрации.

30 сентября в Лосино-Петровском парке в зоне у очага в 10:00 пройдет разминка «Движение — жизнь!», а в 10:20 на Центральной аллее — веселые старты «Веселое долголетие».

30 сентября в Свердловском парке на сцене в 17:00 пройдет игровая программа «Вместе веселее», а в 17:20 — викторина «Культурная переменка».

4 октября в Лосино-Петровском парке на Лавочках дружбы в 12:00 пройдет литературная встреча «Щепкинские посиделки», а в 12:30 в зоне у очага — танцевальная программа «Танцы в парке».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.