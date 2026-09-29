У машины снесло крышу после столкновения с фурой в Петербурге
В Петербурге произошло смертельное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля, сообщает РЕН ТВ.
Автомобиль Volkswagen Polo влетел в большегруз логистической компании. Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи. На опубликованных кадрах видно, что иномарке снесло крышу после столкновения с фурой.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее смертельное ДТП с участием Mercedes и КамАЗа произошло на трассе «М-2» в Чехове ночью.
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