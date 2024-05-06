Поезд «Иволга 4.0» для МЦД: новый уровень комфорта для пассажиров региона

Где производят поезд «Иволга 4.0» для МЦД, на каких маршрутах он будет курсировать и чем отличается от предыдущей версии, читайте в материале РИАМО.

На линии Московских центральных диаметров (МЦД) вывели поезд нового поколения «Иволга 4.0». Судя по тому, что о нем известно, перемещаться между городами области по железной дороге станет еще комфортнее.

Как презентовали поезд «Иволга 4.0» и что сказал Собянин

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Поезд нового поколения «Иволга 4.0», который вывели на линии МЦД, 2 мая осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин вместе с гендиректором компании «РЖД» Олегом Белозеровым.

«Впервые у городской электрички есть три двери в промежуточных вагонах, а значит, посадка и высадка пассажиров стала такой же быстрой и удобной, как в классическом подземном метро», — сообщил Собянин.

Мэр также отметил, что новая электричка может перевозить почти на 100 пассажиров больше, чем предыдущая модификация состава, к тому же она на 97% сделана из отечественных комплектующих. Всего в производстве данного поезда занято свыше 600 предприятий и около 50 тысяч человек в России.

По словам Собянина, Москва является мировым лидером по темпам модернизации пригородных поездов. Около 80% поездов МЦД — это современные и комфортные электрички. Полностью закончить работы по обновлению составов планируется к концу 2025 года.

Характеристики поездов «Иволга 4.0» и их отличия от предыдущей версии

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Поезда «Иволга 4.0» отличаются повышенной вместимостью — состав из 11 вагонов вмещает более 2,5 тысяч человек. По сравнению с составами предыдущих поколений у новой «Иволги 4.0» среднее ускорение увеличилось на 10%, а скорость выросла на 30% — до 160 км/ч.

Благодаря появлению третьей двери в промежуточных вагонах пассажиры могут быстрее заходить в поезд и высаживаться из него: время на посадку и высадку сокращается до 30%. Пассажиры в «Иволге» чувствуют себя уютно благодаря отсутствию в вагонах тамбуров и большому количеству свободного пространства. Кроме того, бестамбурная конструкция поезда облегчает передвижение пассажиров по составу.

Поезда «Иволга» отличаются плавностью хода, низким уровнем шума и вибрации. Эти характеристики достигаются за счет использования в конструкции поезда тележек с пневмоподвешиванием. Комфортная температура в поезде поддерживается современными климатическими системами, работающими в автоматическом режиме. Зимой работают «теплые завесы» у входных дверей в поезд.

Когда двери открываются, поток теплого воздуха препятствует проникновению холода в салон. Кроме того, в вагонах «Иволги» установлены системы дезинфекции воздуха, функционирующие на основе бактерицидных ультрафиолетовых ламп. Они очищают воздух от вредоносных микроорганизмов и предотвращают распространение инфекций среди пассажиров.

Сами пассажиры во время поездки могут пользоваться бесплатным Wi-Fi, а также заряжать свои мобильные устройства. Для этого в каждом вагоне предусмотрены USB-розетки, которые расположены у входных дверей и рядом с сиденьями. А еще «Иволги 4.0» могут похвастаться креплениями для велосипедов и современными системами оповещения.

Где расположены туалеты в поездах «Иволга 4.0»

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Для удобства пассажиров в поездах «Иволга 4.0» предусмотрены туалеты, которые размещены в головных вагонах. В каждом поезде установлено по два современных туалетных комплекса.

Внутри каждого из них установлен унитаз, оснащенный системой смыва с помощью вакуума и воды. Рядом с ним на задней стене находятся горизонтальная ручка, держатель для туалетной бумаги, кнопка смыва и две кнопки для вызова помощника машиниста в экстренных ситуациях; рядом с входной дверью стоит корзина для бумаг.

Справа от унитаза на стене есть вертикальная ручка, складной пеленальный столик для младенцев и две вешалки для одежды, а под столиком — вентиляционная решетка.

Слева от входа размещен умывальник, над которым висит зеркало и дозатор мыла. Справа от умывальника находится встроенный в стену отсек для выбрасывания бумаги и другого мусора.

Где будет курсировать «Иволга 4.0»

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

По предварительной информации, большая часть поездов «Иволга 4.0» будет возить пассажиров на МЦД-4. Это четвертая линия Московских центральных диаметров, запущенная 9 сентября 2023 года. Маршрут связывает подмосковные города Апрелевка (Наро-Фоминский городской округ) и Железнодорожный (городской округ Балашиха). Он пролегает через территории Москвы и Московской области. МЦД-4 — самый протяженный в Москве, его длина составляет 86 километров. На линии расположено 36 (в перспективе — 40) остановочных пунктов.

Еще семь составов «Иволга 4.0» планируют отправить на МЦД-2. Это вторая линия Московских центральных диаметров, запущенная 21 ноября 2019 года. Маршрут связывает подмосковный город Подольск с подмосковным поселком Нахабино (городской округ Красногорск). Он пролегает через территорию Москвы и соединяет Курское и Рижское направления Московской железной дороги. Его длина — 80 километров, он насчитывает 37 (в перспективе 39) остановок.

Третий диаметр — МЦД-3 — предположительно, получит шесть составов «Иволга 4.0». Эта линия длиной 85 километров, запущенная 17 августа 2003 года, связывает Зеленоградский округ Москвы и подмосковный город Раменское. На МЦД-3 находится 38 станций, на 14 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и пригородные поезда.

На сегодняшний день в столичном регионе открыты четыре МЦД. Это 303 километров путей и 136 станций, в том числе 50 городских вокзалов. Каждый день пассажиры совершают порядка 1,3 миллиона поездок на диаметрах.

Кто производит поезда «Иволга 4.0»

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Поезда модели «Иволга 4.0» выпускаются на Тверском вагоностроительном заводе, который является ведущим производителем вагонов для поездов дальнего следования в России. Предприятие занимается разработкой и производством более чем полусотни разновидностей подвижного состава, включая двухэтажные вагоны для поездов дальнего следования, вагоны для метрополитена, скоростной городской электропоезд «Иволга», а также современные низкопольные и практически бесшумные трамваи «Витязь».

История завода началась в 1898 году. Его основателями были французы и бельгийцы. Первоначально завод специализировался на производстве грузовых вагонов, однако уже в начале XX века переориентировался на выпуск подвижного состава для пассажирских перевозок. После Октябрьской революции завод был национализирован. Во время Великой Отечественной войны предприятие было почти полностью разрушено, но впоследствии восстановлено. В советское время завод в Калинине (ныне — Твери) выпускал все вагоны для железных дорог СССР.

В начале XXI века Тверской вагоностроительный завод столкнулся с серьезным кризисом. Для спасения уникального производства правительство России предприняло ряд срочных мер, включая ограничение импорта вагонов из-за границы, предоставление субсидий РЖД для приобретения отечественной продукции и отмену НДС на перевозки дальнего следования при условии использования освободившихся ресурсов на закупку нового подвижного состава российского производства. Благодаря государственной поддержке завод начал получать стабильную прибыль и разрабатывать новые виды продукции.

Сегодня Тверской вагоностроительный завод является единственным предприятием в России, которое выпускает одно- и двухэтажные пассажирские вагоны, включая вагоны для скоростных поездов, а также грузовые и специальные вагоны, вагоны для метрополитена, трамваи и другую продукцию. Завод обладает собственной железнодорожной веткой с выходом на магистраль Москва — Санкт-Петербург.