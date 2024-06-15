Сборная Германии разгромила Шотландию на матче-открытии Евро-2024

Матч сборных Германии и Шотландии закончился со счетом 5:1

Первый матч Чемпионата Европы по футболу закончился победой сборной Германии над Шотландией — 5:1, пишет ТАСС .

Мячи забивали только немецкие игроки: Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан и Антонио Рюдигер, который отправил мяч в свои ворота.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн в возрасте 36 лет и 327 дней стал самым молодым руководителем сборной в истории соревнований, а 21-летний Вирц — самым юным автором первого гола на ЧЕ.

В 2022 году Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций не допустили сборную России из-за ситуации на Украине.