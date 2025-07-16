В Шатуре началась приемка школ и детских садов к предстоящему учебному году

Образовательные учреждения Шатуры готовятся к новому учебному году. Комиссия при проверке уделяет особое внимание вопросам соблюдения мер безопасности, санитарному состоянию, а также наличию всех необходимых условий для ведения образовательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В состав комиссии у нас входят специалисты из разных направлений: управления образования, дошкольного образования, по безопасности, силовые структуры. Работа предстоит большая. Наша задача состоит в том, чтобы учреждение было чистым, чтобы ликвидировались замечания, которые делались в течение учебного года, но и еще одна главная работа — посмотреть, что включить в план работы по подготовке учреждений уже к следующему учебному году. То есть мы должны выявить слабые моменты, чтобы запланировать деньги для проведения текущего или капитального ремонта отдельных систем на следующий календарный год», — рассказала и. о. начальника управления образования Наталья Веселова.

Первыми объектами, где побывали члены приемной комиссии, были городская школа № 1, а также Шатурторфская школа и два детских сада, расположенных в этом поселке. В целом проверяющие остались довольны всеми учреждениями. Выявленные недочеты будут исправлены.

До первого сентября комиссии предстоит осмотреть 11 образовательных комплексов округа. Это значит, что приемку пройдут 38 зданий дошкольных учреждений, 23 школы и два учреждения дополнительного образования.

С нынешнего года нововведением стало то, что все акты приемки подписывается в электронном виде и передаются в министерство образования Московской области. В Шатуре эта система апробацию прошла успешно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.