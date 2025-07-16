Почти 100 новых объектов в Подмосковье выставили на торги за неделю

С 7 по 11 июля на торги в Подмосковье выставили 97 объектов, из которых 60 земельных участков в аренду, 33 земельных участка на продажу, 1 нежилое помещение на продажу, ­­2 лота на продажу земельного участка со зданием и 1 лот на заключение договора водопользования. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома и пользуются большой популярностью у потенциальных участников торгов. Так, в городском округе Домодедово продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью около 5 соток, расположенный в деревне Данилово. Начальная цена — 744 901,15 руб.

В Можайском муниципальном округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 15 соток, расположенный в деревне Милятино. Срок аренды 20 лет. Начальная цена ежегодной аренды — 25 246,5 руб./год.

Для бизнеса также есть выбор предложений: в городе Егорьевск сдается в аренду помещение площадью 216,8 кв.м, а в городском округе Пушкинский продается нежилое здание 118,5 кв. м. с земельным участком чуть больше 10 соток.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.