На ул Ленина в Наро-Фоминске засыпят котлован и вернут детям игровую площадку

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ в среду дал поручение подрядчику, который ведет работы по улице Ленина, 4, засыпать котлован и вернуть детскую площадку на место. Решение было непростым, но единственно верным. Роман Шамнэ лично убедился в этом, осмотрев двор. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Здесь идет важная работа — капитальный ремонт кардиологического корпуса. Для его энергоснабжения планировали установить трансформаторную подстанцию, и под нее вырыли котлован. Технически это необходимо, но… Жители писали мне о том, что на этом месте была детская площадка, где каждый день играли дети. И это действительно важно, поэтому принял решение вернуть детям радость. Мой зам по строительству Евгений Мелентьев контролирует. Подстанция, конечно, тоже нужна — без нее не обеспечить стабильную работу больницы», — прокомментировал глава округа.

Он добавил, что будет вскоре проведена встреча с жителями, подрядчиками. На встрече обсудят все возможные варианты и будет найден компромисс.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.