В Подмосковье действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за грозы

На жителей Подмосковья вечером 16 июля обрушится гроза. Местами пройдут сильные ливни, в связи с этим объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Прогнозируются сильные ливни, грозы. В отдельных районах выпадет град, а ветер усилится до 17 м/с.

В Подмосковье период предупреждения о грозе и ливнях продлится до 23 часов 16 июля. Предупреждение о непогоде также действовало в Москве до 21 часа 16 июля.

Кроме того, в Московской области с 23 часов 16 июля до 8 часов 17 июля будет действовать «желтый» уровень из-за тумана. Будет ухудшение видимости до 200 м.

Последние несколько дней Московский регион страдает от гроз и дождей. Ранее выяснилось, что 15 июля этого года стало самым дождливым днем в Москве за последние 76 лет.