Леус: 15 июля стало самым дождливым днем в Москве за последние 76 лет

Москву и область накрыло мощными тропическими ливнями 15 июля. Окончательные данные о количестве осадков появятся позднее, но промежуточные результаты показали, что погода побила рекорд, который держался 76 лет. Сегодняшний день стал самым дождливым, согласно метеорологическим наблюдениям, об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Итак, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, примерно за 6 часов в осадкомеры метеорологов попало 27 мм дождя — это почти треть (32%) от месячной нормы июля. И хотя до абсолютного рекорда этого дня столице не хватило чуть менее 2 мм, тем не менее этот день стал самым дождливым среди всех 15 июля за последние 76 лет с момента начала работы метеостанции ВДНХ», — рассказал Леус.

Особенно дождливым 15 июля оказался Можайск. Там метеорологи зафиксировали новый суточный рекорд — 55 миллиметров дождевой воды. Это составило почти 64% от месячной нормы июля и превысило предыдущий рекорд 2018 года на целых 31 миллиметр.

В Электростали выпало 66 миллиметров, что составило около 79% от месячной нормы. В Кучино метеостанции зафиксировали ровно половину месячной нормы — 42 миллиметра осадков. Дмитров получил 30 миллиметров (42% от нормы июля), а Сергиев Посад — 32 миллиметра. В Мелихово и на территории Приокско-Террасного заповедника выпало по 17 миллиметров дождя.

Ранее синоптики продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за возможных гроз и дождей, которые могут пройти в Московском регионе до 00:00 16 июля.