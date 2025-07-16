В Орехово-Зуеве 23 августа пройдет фарфоровый фестиваль «Агашка»

Всех желающих приглашают принять участие в театрализованном шествии Фарфоровой королевы и ее фарфоровой свиты, в конкурсе костюмов и образов «Фарфоровая кокетка», в конкурсе для юных художников «Фарфоровое диво», тв выставке-ярмарке народно-художественных промыслов России и изделий ручной работы «Школа ремесел», в творческой площадке с мастер-классами по народно-художественным промыслам России и рукоделию «Агафья-искусница», в церемонии бракосочетания «Фарфоровая свадьба!».

Заявки на участие принимаются в электронной форме до 15 августа.

Ранее в Орехово-Зуевском округе прошел гастрономический фестиваль «Вар-Варенье». В парке культуры и отдыха «Дулевский» можно было попробовать самые необычные варенья из овощей, цветов, шишек, манго и даже холодное варенье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.