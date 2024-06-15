15 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в мире отмечают сразу два праздника, связанных с природой, которые идеально сочетаются друг с другом: день прогулки и день ветра. В шутку также празднуют день мужских недостатков, а в народе — день вьюна зеленого.

Всемирный день ветра

Европейская ассоциация ветроэнергетики совместно с Всемирным советом по энергии ветра в 2007 году объединились и начали отмечать праздник ветра, привлекая внимание к этой природной силе, из которой человечество может извлекать энергию. С 2009 года праздник обрел всемирную популярность.

В праздничный день сотрудники промышленности, как правило, проводят лекции и семинары, рассказывая, что силу ветра можно сравнить с нефтью и природным газом, но в отличие от вышеперечисленных природных ископаемых, ветер не загрязняет атмосферу и может использоваться в производстве, занимая минимальное количество оборудования.

Не связанные с промышленностью люди тоже могут отпраздновать день ветра, насладившись его прикосновениями во время прогулки.

Международный день прогулки

Немецкий врач Томас Ребе в 1970 году предложил ввести день пешей прогулки, чтобы у населения, которое живет в напряженном графике, появился повод замедлиться и отдохнуть, насладившись красотой окружающей природы.

Медики регулярно рекомендуют пациентам уделять время неспешным прогулкам без какой-либо цели. Такое времяпрепровождение позволяет успокоиться, нормализовать давление, а также положительно влияет на настроение.

Праздник мужских недостатков

День мужских недостатков является неофициальным и шуточным праздником, в рамках которого женщины могут вспомнить о самых разных нелепых привычках возлюбленных, но не с целью оскорбить или обидеть их, а с целью вместе повеселиться и посмеяться.

Главной целью праздника является признание людей, что никто не идеален, но при этом имеет полное право оставаться самим собой и быть любимым.

Вьюн Зеленый

День вьюна зеленого в народе также называют зелеными святками. Ежегодно 15 июня в народе считается, что женщины должны украшать жилье венками из зеленых веток березы, а к обеду для всей семьи выпекать каравай. Также этот день считается идеальным для того, чтобы провести обряд чествования новообразовавшихся семей с начала года.

Ритуал чем-то напоминает зимние колядки. Молодежь надевает цветные костюмы и с песнями идет по деревне. Празднующие могут постучать в любую дверь, и если в этой семье нет новобрачных, хозяева должны откупиться от них яйцами и троекратным поцелуем с любым из присутствующих. Если же в семье есть молодожены — им дарят маленькие венки из цветов и поют «вьюнишные» песни.

Именины

Именины в этот день празднуют Ян, Константин, Иван, Дмитрий, Юлиана, Ульяна и Мария.