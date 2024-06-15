Тело еще одного человека обнаружено под завалами в Шебекино

Число жертв в Шебекино увеличилось до трех

Число жертв при обрушении подъезда жилого дома в Шебекино Белгородской области после атаки ВСУ увеличилось до трех, сообщили в пресс-службе МЧС .

Ранее на месте обрушения дома после удара ВСУ в Шебекино Белгородской области найдены тела мужчины и женщины.

В результате обстрела со стороны ВСУ днем в пятницу в пятиэтажке рухнула четырехэтажная секция, где располагались 20 квартир.

На месте завалов работаю 380 специалистов оперативных и аварийных служб, а также более 50 волонтеров и около 50 единиц спецтехники.