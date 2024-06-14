Гладков: количество раненых при обрушении дома в Шебекино увеличилось до 7

При обрушении 20 квартир в Шебекино травмы получили 7 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил, что количество раненых жильцов рухнувшего подъезда шебекинской пятиэтажки увеличилось до 7, но трое из них отказались от госпитализации.

«На месте происшествия (работают - ред.) — начальник УМВД Василий Петрович Умнов, начальник ГУ МЧС Сергей Петрович Потапов, мои заместители Сергей Вячеславович Дядькин, Владимир Васильевич Базаров, министр ЖКХ Алексей Николаевич Ботвиньев, глава Шебекинского горокруга Владимир Николаевич Жданов», — пояснил Гладков, отмечая, что ситуация находится на его личном контроле.

Предварительно установлено, что в результате обстрела со стороны ВСУ, в пятиэтажке рухнула четырехэтажная секция, где располагались 20 квартир. На месте завалов работаю 380 специалистов оперативных и аварийных служб, а также более 50 волонтеров и около 50 единиц спецтехники.

Время от времени специалисты устраивают «минуты тишины», чтобы услышать пострадавших под завалами. Спасательная операция будет продолжаться всю ночь. На место происшествия уже доставили специальные осветительные приборы, для сотрудников организовано горячее питание и доставлена питьевая вода. По словам Гладкова, все, кому нужна какая-либо помощь — обязательно ее получат.

Ранее волонтер, задействованный в разборах завалов, сообщил, что работы временно прекращали из-за ракетной опасности. Как только военные разрешили, спасательная операция продолжилась.