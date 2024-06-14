Разбор завалов подъезда в Шебекине останавливали из-за ракетной опасности
Активист «Народного фронта», который участвует в разборе завалов рухнувшего подъезда жилой пятиэтажки в Шебекине сообщил, что спасатели и волонтеры вынужденно приостанавливали работу из-за ракетной опасности, сообщает Telegram-канал SHOT.
После того, как в Белгородской области в очередной раз объявили режим ракетной опасности, сотрудники МЧС и волонтеры прервали разбор завалов рухнувшего подъезда в пятиэтажке и прятались в укрытии.
«Опять тревога. Гонят в подвал», — сказал волонтер на опубликованном в Сети видео.
Специалисты и волонтеры вернулись к работам только тогда, когда вышеуказанный режим перестал действовать. Разбор завалов продолжается, спасатели периодически устраивают «минуты тишины», чтобы услышать пострадавших и как можно скорее оказать им помощь.
Подъезд жилой пятиэтажке в белгородском Шебекино рухнул из-за обстрелов со стороны ВСУ. Минимум пять человек получили травмы различной степени тяжести.