Три человека пострадали после обрушения подъезда в Шебекине
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Обрушение подъезда жилого дома произошло в Шебекине Белгородской области в результате обстрела ВСУ. Предварительно, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
На место происшествия выехали все экстренные службы. Гладков пообещал максимально оперативно сообщать обо всех последствиях ЧП.
Губернатор разместил фото с места обрушения. На кадрах видно, как на одном из балконов разгорелся пожар. Деревья вокруг повалены.
Спасатели МЧС России работают у разрушенного подъезда, уже удалось эвакуировать 2 человек с 5 этажа.
Ранее Гладков рассказал, что солдаты ВСУ начали разбрасывать в приграничье противопехотные мины, оснащенные сейсмодатчиками.