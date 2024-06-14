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Три человека пострадали после обрушения подъезда в Шебекине

Обрушение подъезда жилого дома произошло в Шебекине Белгородской области в результате обстрела ВСУ. Предварительно, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

На место происшествия выехали все экстренные службы. Гладков пообещал максимально оперативно сообщать обо всех последствиях ЧП.

Губернатор разместил фото с места обрушения. На кадрах видно, как на одном из балконов разгорелся пожар. Деревья вокруг повалены.

Спасатели МЧС России работают у разрушенного подъезда, уже удалось эвакуировать 2 человек с 5 этажа.

Ранее Гладков рассказал, что солдаты ВСУ начали разбрасывать в приграничье противопехотные мины, оснащенные сейсмодатчиками.