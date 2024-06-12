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Гладков: украинцы начали разбрасывать мины с сейсмодатчиками у Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что бойцы ВСУ начали разбрасывать противопехотные мины, оснащенные сейсмодатчиками, на территории приграничной зоны региона. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Гладков призвал жителей при обнаружении похожих на военные снаряды предметов не приближаться к ним. Следует немедленно вызывать полицию или спецслужбы.

«Очень опасная вещь», — подчеркнул глава области.

Он добавил, что власти региона постараются максимально быстро распространить видеоролики, где будет описание таких боеприпасов и их изображение.