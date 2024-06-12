Гладков: украинцы начали разбрасывать мины с сейсмодатчиками у Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что бойцы ВСУ начали разбрасывать противопехотные мины, оснащенные сейсмодатчиками, на территории приграничной зоны региона. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Гладков призвал жителей при обнаружении похожих на военные снаряды предметов не приближаться к ним. Следует немедленно вызывать полицию или спецслужбы.
«Очень опасная вещь», — подчеркнул глава области.
Он добавил, что власти региона постараются максимально быстро распространить видеоролики, где будет описание таких боеприпасов и их изображение.