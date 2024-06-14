Гладков: число раненых при обрушении подъезда в Шебекине выросло до пяти

Количество пострадавших в результате обрушения подъезда жилой пятиэтажки в Шебекине Белгородской области выросло до 5 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, троих раненых в данный момент везут в медучреждения, еще двоим помощь оказали на месте, они отказались от госпитализации.

Гладков добавил, что из-под завалов удалось достать двух человек. Еще четверых жителей спасли сотрудники МЧС с 5 этажа дома при помощи лестницы, заявили в чрезвычайном ведомстве.

К работам на месте ЧП привлечены 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. К обрушившемуся подъезду следуют аварийные бригады и представители самообороны. А эксперты из БГТУ им. Шухова дадут оценку повреждениям.

Пункты временного размещения готовы к приему горожан, чьи квартиры оказались разрушены, заключил Гладков.