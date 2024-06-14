Белый дом: налогоплательщики США не будут восстанавливать Украину
В администрации США поддержали решение G7 о восстановлении Украины
В администрации США поддержали решение G7 по восстановлению Украины за счет России, пишет РИА Новости.
«Страны G7 пришли к единодушном мнению, что именно Россия, а не наши налогоплательщики, должны платить по этому счету», — передает агентство слова неназванного американского чиновника.
По оценке Всемирного банка на восстановление инфраструктуры Украины необходимо 480,6 миллиарда долларов.
Ранее эту сумму озвучили на финальном заседании стран G7 в Италии.