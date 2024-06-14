Белый дом: налогоплательщики США не будут восстанавливать Украину

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В администрации США поддержали решение G7 о восстановлении Украины

В администрации США поддержали решение G7 по восстановлению Украины за счет России, пишет РИА Новости .

«Страны G7 пришли к единодушном мнению, что именно Россия, а не наши налогоплательщики, должны платить по этому счету», — передает агентство слова неназванного американского чиновника.

По оценке Всемирного банка на восстановление инфраструктуры Украины необходимо 480,6 миллиарда долларов.

Ранее эту сумму озвучили на финальном заседании стран G7 в Италии.