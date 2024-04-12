Темные лошадки: стоит ли покупать китайский автомобиль в 2024 году?

Подробности о том, стоит ли покупать китайский автомобиль в 2024 году, читайте в материале РИАМО.

В среднесрочной перспективе доля китайских автомобилей и технологий в российских таксомоторных парках может вырасти до 75% — об этом заявила председатель Общественного совета по развитию такси (ОСРТ) Ирина Зарипова. Это отражает общий тренд на рост популярности в России продукции китайского автопрома, который наблюдается в последние годы. Разбираемся, почему машины из Поднебесной становятся все популярнее у россиян, какие достоинства и недостатки есть у них, а также стоит ли покупать китайский автомобиль в 2024 году.

Официальная гарантия и стоимость китайского авто для россиян в 2024 году

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Китайские автомобили стали активнее распространяться в России с уходом из страны популярных европейских, американских и японских брендов, говорит в беседе с РИАМО управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. Если автолюбитель хочет приобрести машину с официальной гарантией, то сегодня выбор у него невелик: или российское авто, или китайский бренд.

«Некоторые наши соотечественники уже приучены к тому, что автомобиль должен быть с официальной гарантией, которая дает ощущение безопасности: покупая машину, человек не боится, что в случае поломки ему придется оплачивать дорогостоящий ремонт — эта обязанность полностью ложится на автодилера», — говорит эксперт.

По словам Ирины Франк, сегодня из иностранных производителей только китайцы готовы предложить российским водителям официальную гарантию, что способствует продвижению авто из Поднебесной. Кроме того, в последние годы китайские автозаводы значительно повысили качество своих автомобилей, которые создаются ведущими мировыми инженерами и оснащаются передовыми технологиями. Еще один важный фактор — это стоимость китайских автомобилей, которая, как правило, в несколько раз ниже, чем у западных или японских аналогов, что также привлекает российских автомобилистов.

Мифы о некачественных автомобилях из Китая

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По словам руководителя пресс-службы группы компаний (ГК) Expocar Александра Ковалева, основные преимущества китайских автомобилей — это более демократичная цена, широкое оснащение и стильный дизайн. При этом надежность автомобилей из Поднебесной может отличаться от бренда к бренду.

«К примеру, автомобили компании Chery используют двигатели ACTECO, разработанные совместно со студией AVL, которая также сотрудничает с Porshe. Поэтому проблем со сроком службы у двигателей нет», — говорит собеседник РИАМО.

В то же время, как отмечает Александр Ковалев, определенная группа потенциальных покупателей все еще относится к машинам из Китая как ко второсортному продукту и не покупает китайские автомобили из-за внутренних убеждений. В погоне за значком корейского, японского или европейского бренда на руле такие автолюбители готовы переплатить.

Ирина Франк дополняет, что сегодня по поводу китайских автомобилей существует несколько стереотипов, которые касаются в основном низкого качества машин и копирования дизайна. Например, некоторые россияне считают, что все «китайцы» некачественные и «одноразовые», как китайские товары из 90-х. Этот стереотип связан с репутацией производителей из Поднебесной в прошлом, когда качество и надежность их продукции действительно были ниже, чем у западных брендов.

«Однако сегодня многие автопроизводители из Китая значительно повысили качество и надежность своих автомобилей и постепенно меняют этот стереотип. Кроме того, они активно инвестируют в собственное дизайнерское направление и создание уникальных моделей — сегодня порой копируют уже их разработки», — отмечает эксперт.

Специалист подчеркивает: современный китайский автопром — это не те дешевые и ржавеющие Geely и Haval, с которыми Китай выходил на российский рынок в 2000-х. Качество и надежность машин из Поднебесной растет с каждым годом, поэтому сложившиеся у более взрослого поколения россиян стереотипы постепенно будут исчезать.

Китайские автомобили в условиях русской зимы

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Между тем минувшей зимой в СМИ часто встречались публикации о том, что китайские автомобили оказались не подготовлены к русским суровым погодным условиям — в качестве доказательств приводились зависающие экраны или отключение некоторых функций. В то же время, по словам Александра Ковалева, с такими проблемами могут столкнуться все современные автомобили с большим количеством электроники, чему можно найти множество подтверждений.

«Китайские производители очень быстро работают над улучшением своих автомобилей и их адаптацией для России. Так, еще три года назад китайские автомобили (например, Haval) сталкивались с проблемой самовозгорания в зимнее время года — это было вызвано хрупкостью топливных трубок на морозе», — рассказывает собеседник РИАМО.

Однако, как подчеркивает Александр Ковалев, эта проблема была быстро исправлена, и сегодня китайские производители куда серьезнее подходят к вопросам адаптации автомобилей, о чем свидетельствует практически полное отсутствие зафиксированных случаев возгорания. Кроме того, сегодня большая часть китайских автомобилей для России снабжена полным зимним пакетом, который включает в себя не только обогревы сидений, но и обогревы рулевого колеса и лобового стекла.

В свою очередь руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов приводит исследование компании, которое показало, что большинство владельцев китайских автомобилей довольны их эксплуатацией минувшей зимой. Больше трети опрошенных (39%) оценили свой опыт использования машины на 4 из 5 баллов. 31% оценили эксплуатацию китайских авто этой зимой на 5 из 5 баллов. И только 6% посчитали опыт этого года неудовлетворительным.

«Поломки случались, но не чаще, чем у иномарок из других стран, — в этом уверены 29% обладателей и дилеров. 20% считают, что владельцы китайских машин посещают автосервисы незначительно чаще, чем владельцы других брендов», — рассказывает Алексей Муханов.

По данным исследования «Авто.ру», чаще всего обладатели китайских авто этой зимой сталкивались с разрядкой аккумулятора (36%) и проблемами с запуском двигателя из-за низких температур (33%). К дилерам владельцы чаще всего обращаются с проблемами с сенсорными дисплеями (43%).

Как сделать правильный выбор при покупке китайского авто

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Если вы хотите стать владельцем нового автомобиля за приемлемые деньги и обладать всеми преимуществами гарантийного обслуживания, то рассмотреть покупку китайского авто точно стоит, считает Ирина Франк. Альтернативой таким автомобилям, как Mazda, Toyota или Lada, могут стать такие бренды, как Geely или Haval. В то же время заменой таких статусных марок, как BMW, Porsche или Mercedes, могут стать LiXiang или Zeekr. При этом, если новый BMWX5 в России сегодня стоит 14-15 миллионов рублей, то LiXiang обойдется в 7-9 миллионов рублей.

«Среди китайского автопрома можно найти модель на любой бюджет. При этом по характеристикам они порой не уступают и европейским авто», — отмечает Алексей Муханов.

По словам собеседника РИАМО, в 2024 году покупка китайского автомобиля в России — подходящий вариант для тех, кто желает приобрести его новым и с заводской гарантией, хорошие машины с пробегом в основном представлены европейскими, корейскими и японскими марками. Еще один фактор — оснащенность: китайские производители авто не скупятся на достойную комплектацию. Например, в базовой версии Haval есть сенсорная мультимедийная система, улучшенный климат-контроль, возможность запуска машины без ключа зажигания и датчики парковки.

Ирина Франк отмечает, что в целом в 2024 году у российского автомобилиста есть несколько вариантов покупки авто: приобрести подержанную машину со всеми вытекающими рисками, купить нового «китайца», отечественный автомобиль из салона с гарантией или любую иномарку по схеме параллельного импорта. Выбор варианта покупки зависит от бюджета и личных предпочтений водителя.

«Если вы рассматриваете покупку китайского автомобиля, рекомендуем провести тщательное исследование актуального модельного ряда, представленного на рынке, оценить качество и надежность авто, изучить отзывы владельцев и экспертов, а также поинтересоваться предложениями по гарантийному и послепродажному обслуживанию. При этом выбор марки зависит от ваших финансовых возможностей», — заключает эксперт.