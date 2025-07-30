Командорские острова: история архипелага и стратегические перспективы для Америки

В материале РИАМО рассказываем о том, что представляют из себя Командорские острова и чем они заинтересовали американских военных.

Командорские острова: где находятся и кто там живет

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Командорские острова – архипелаг площадью 1848 квадратных километров, состоящий из четырех островов и расположенный в Алеутском районе Камчатского края. Он находится в северо-восточной части России и назван в честь знаменитого командора Витуса Беринга.

Команда Беринга, совершавшая экспедицию вдоль арктического побережья Сибири с целью достичь берегов Северной Америки, оказалась на островах по воле случая. Корабль «Святой Петр» в ходе экспедиции достиг североамериканских земель, а на обратном пути в Россию был выброшен на берег неизвестного острова во время шторма в конце ноября 1741 года. Судно получило значительные повреждения, поэтому моряки вынуждены были остаться на острове на зимовку. Суровую зиму смогли пережить только 46 путешественников из 75. К сожалению, в число погибших вошел и Витус Беринг. Командора похоронили на острове, который впоследствии был назван островом Беринга.

Сейчас на Командорских островах проживают всего около 600 человек: в основном русские, алеуты и креолы. Также здесь обитают 40 видов животных, включая песцов, северных оленей, кречетов и сапсанов. В прибрежных водах живет множество морских млекопитающих: морских котиков, сивучей, кашалотов, дельфинов. В 1993 году на островах основан Командорский государственный заповедник, а в 2005-м острова были включены в предварительный список всемирного наследия Юнеско.

Почему Командорские острова попали в политическую повестку

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29 июля 2025 года стало известно, что военное ведомство США может инициировать покупку Командорских островов у России. Об этом сообщил полковник Джеффри Фриц, один из офицеров командования обеспечения безопасности сухопутных войск США в Эстонии: «Предлагается, чтобы США осуществили мирную и прагматичную покупку островов Командор у Российской Федерации за 15 млрд долларов».

Зачем США Командорские острова

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По мнению ряда экспертов, Командорские острова могут позволить Соединенным Штатам осуществлять наблюдение за арктическими водами и отслеживать перемещение судов разных стран в Тихом Океане и Беринговом море. В первую очередь США может заинтересовать деятельность подводных лодок КНР. Как отметил Джеффри Фриц, Китай объявил себя «приарктическим государством» и вкладывает значительные средства в арктическую инфраструктуру и научные исследования. При этом, подчеркнул военный, расширение военно-морского флота Китая в Арктике создает вопросы о его намерениях в будущем.

Также существует и экономическая подоплека.

«Покупка этих территорий дала бы Штатам возможность контролировать достаточно большую зону, где можно добывать природные ресурсы и развивать рыбный промысел. Это все достаточно выгодно для Вашингтона», – прокомментировал ситуацию директор Института политических исследований Сергей Марков.

Политолог также отметил, что покупка территорий является стандартной политикой для США на протяжении всей истории страны. При этом сделка «часто сопровождается некой угрозой, по типу: если вы не продадите, тогда мы военным образом все завоюем», отметил Марков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление американского офицера довольно однозначно: «Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по Закону, и по совести одним из самых страшных преступлений. Но, если у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и погасить хотя бы часть госдолга США».