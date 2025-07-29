Американский полковник Фриц: США подумывают купить у РФ Командорские острова

сегодня в 10:55

Полковник Джеффри Фриц, который служит в командовании обеспечения безопасности сухопутных войск США в Эстонии, отметил, что американские власти рассматривают возможность покупки Командорских островов у РФ. Об этом сообщает Ura.ru .

«Предлагается, чтобы США осуществили мирную и прагматичную покупку островов Командор у Российской Федерации за 15 млрд долларов», — написал военный в своей статье для Breaking Defense.

Он считает, что такое приобретение могло бы сильно упрочить позиции Штатов в Арктике и усовершенствовать мониторинг активности подводных лодок Китая.

Командорские острова находятся на важном морском перекрестке между Северной Америкой и Азией. Они имеют ключевое значение для контроля над водами Арктики. Китай наращивает свой интерес к региону, активно развивает военные и экономические амбиции.

По мнению Фрица, наличие присутствия США на Командорских островах может сдержать КНР.