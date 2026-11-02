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Киев эвакуирует администрацию и жителей Слатина под Харьковом

Спецоперация
Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Киевские власти проводят срочную эвакуацию администрации и жителей Слатина в Харьковской области, сообщает ТАСС.

Харьковская областная военная администрация, которая подчиняется Киеву, приняла решение срочно эвакуировать людей из населенного пункта «из-за приближения фронта».

Вместе с местной администрацией поселок покидает также администрация Казачьей Лопани, которая ранее эвакуировалась в Слатино.

В сентябре Минобороны РФ сообщило о том, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Казачья Лопань в Харьковской области. ВСУ использовали поселок для террористических атак по Белгороду и белгородскому приграничью.

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