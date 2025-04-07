Когда кредит не по зубам: какова ключевая ставка в России и других странах мира
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Много ли на планете стран, где центробанки действуют еще жестче, чем в РФ, читайте в материале РИАМО.
Что такое ключевая ставка и на что она влияет
Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори
Как объяснил РИАМО экономический советник Главного управления Банка России по ЦФО Сергей Ермаков, ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает у них деньги на депозиты.
«Получая заемные средства у Центрального банка под ключевую ставку, либо у другого банка под ставку, близкую к ключевой, коммерческие банки, в свою очередь, выдают кредиты компаниям и населению, при этом устанавливая свой процент», – рассказал эксперт.
При повышении ключевой ставки увеличивается привлекательность депозитов и снижается привлекательность кредитов. Население в такой ситуации меньше тратит на покупки, а компании берут меньше кредитов на короткие сроки, объяснил Ермаков.
Повышение ключевой ставки является одной из мер, направленных на сдерживание инфляции, добавил финансист.
Страны мира с самой низкой ключевой ставкой
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Ниже перечислены государства, центробанки которых установили ключевую ставку на уровне ниже 3%. Данные взяты с портала TradingEconomics.com в начале апреля 2025 года (при клике на название страны можно увидеть динамику изменения ключевой ставки).
Страна
Учетная ставка центробанка (%)
Швейцария
0,25
Фиджи
0,25
Япония
0,5
Камбоджа
0,77
Сейшельские острова
1,75
Ботсвана
1,9
Таиланд
2
Тайвань
2
Барбадос
2
Дания
2,1
Сингапур
2,2
Марокко
2,25
Куба
2,25
Белиз
2,25
Швеция
2,25
Болгария
2,39
Кабо-Верде
2,5
Зона евро
2,65
Албания
2,75
Канада
2,75
Южная Корея
2,75
Страны мира с самой высокой ключевой ставкой
Фото - © Sergey Nivens / Фотобанк Лори
Ниже перечислены государства, центробанки которых установили ключевую ставку на уровне в 20% и выше.
Страна
Учетная ставка центробанка (%)
Венесуэла
59,39
Турция
42,5
Зимбабве
35
Аргентина
29
Гана
28
Нигерия
27,5
Египет
27,25
Малави
26
ДР Конго
25
Сьерра-Леоне
24,75
Иран
23
Россия
21
Ливан
20
Учетная ставка в других странах Европы и мира
Фото - © tradingeconomics.com
Любопытно, что учетная ставка ЦБ РФ в 21% – абсолютно рекордная для Европы (если не считать европейской страной Турцию). У ближайшего преследователя, Украины, она составляет 15,5%. Далее идут:
- Белоруссия (9,5%);
- Грузия (8%);
- Исландия (7,75%);
- Азербайджан (7,25%);
- Армения (6,75%);
- Венгрия, Румыния, Молдавия (по 6,5%);
- Польша и Сербия (по 5,75%);
- Македония (5,35%);
- Норвегия и Великобритания (по 4,5%);
- Босния и Герцеговина (4,14%);
- Чехия (3,75%);
- Албания (2,75%);
- зона евро (2,65%);
- Болгария (2,39%);
- Швеция (2,25%);
- Дания (2,1%);
- Швейцария (0,25%).
Другие крупные экономики мира приведены в таблице ниже:
Страна
Учетная ставка центробанка (%)
Бразилия
14,25
Пакистан
12
Мексика
9
ЮАР
7,5
Саудовская Аравия
5
Израиль
4,5
США
4,5
Вьетнам
4,5
ОАЭ
4,4
Австралия
4,1
Китай
3,1
Как менялась ключевая ставка в России с 1992 года
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Собственно ключевая ставка была введена ЦБ РФ 13 сентября 2013 года в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики. До этого, с 1 января 1992 года, в качестве такого инструмента использовалась ставка рефинансирования (также представлявшая собой единую ставку для предоставления кредитов коммерческим банкам).
Нынешнее значение ключевой ставки (21%) – далеко не самое высокое в истории РФ. В середине 90-х величина ставки рефинансирования составляла около 200%, иногда преодолевая этот рубеж. Однако постепенно она снижалась, и последний раз показатель в 21% наблюдался 16 февраля 2003 года.
Минимальная ключевая ставка в истории РФ составляла 4,25% и действовала с 27 июля 2020 года по 21 марта 2021 года. А вот такой низкой ключевой ставки, которая действует сейчас в Китае (3,1%) или зоне евро (2,65%), в капиталистической России новейшего времени не было никогда.