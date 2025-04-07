Когда кредит не по зубам: какова ключевая ставка в России и других странах мира

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Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Много ли на планете стран, где центробанки действуют еще жестче, чем в РФ, читайте в материале РИАМО.

Что такое ключевая ставка и на что она влияет

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Как объяснил РИАМО экономический советник Главного управления Банка России по ЦФО Сергей Ермаков, ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает у них деньги на депозиты.

«Получая заемные средства у Центрального банка под ключевую ставку, либо у другого банка под ставку, близкую к ключевой, коммерческие банки, в свою очередь, выдают кредиты компаниям и населению, при этом устанавливая свой процент», – рассказал эксперт.

При повышении ключевой ставки увеличивается привлекательность депозитов и снижается привлекательность кредитов. Население в такой ситуации меньше тратит на покупки, а компании берут меньше кредитов на короткие сроки, объяснил Ермаков.

Повышение ключевой ставки является одной из мер, направленных на сдерживание инфляции, добавил финансист.

Страны мира с самой низкой ключевой ставкой

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Ниже перечислены государства, центробанки которых установили ключевую ставку на уровне ниже 3%. Данные взяты с портала TradingEconomics.com в начале апреля 2025 года (при клике на название страны можно увидеть динамику изменения ключевой ставки).

Страна

Учетная ставка центробанка (%)

Швейцария

0,25

Фиджи

0,25

Япония

0,5

Камбоджа

0,77

Сейшельские острова

1,75

Ботсвана

1,9

Таиланд

2

Тайвань

2

Барбадос

2

Дания

2,1

Сингапур

2,2

Марокко

2,25

Куба

2,25

Белиз

2,25

Швеция

2,25

Болгария

2,39

Кабо-Верде

2,5

Зона евро

2,65

Албания

2,75

Канада

2,75

Южная Корея

2,75

Страны мира с самой высокой ключевой ставкой

Фото - © Sergey Nivens / Фотобанк Лори

Ниже перечислены государства, центробанки которых установили ключевую ставку на уровне в 20% и выше.

Страна

Учетная ставка центробанка (%)

Венесуэла

59,39

Турция

42,5

Зимбабве

35

Аргентина

29

Гана

28

Нигерия

27,5

Египет

27,25

Малави

26

ДР Конго

25

Сьерра-Леоне

24,75

Иран

23

Россия

21

Ливан

20

Учетная ставка в других странах Европы и мира

Фото - © tradingeconomics.com

Любопытно, что учетная ставка ЦБ РФ в 21% – абсолютно рекордная для Европы (если не считать европейской страной Турцию). У ближайшего преследователя, Украины, она составляет 15,5%. Далее идут:

  • Белоруссия (9,5%);
  • Грузия (8%);
  • Исландия (7,75%);
  • Азербайджан (7,25%);
  • Армения (6,75%);
  • Венгрия, Румыния, Молдавия (по 6,5%);
  • Польша и Сербия (по 5,75%);
  • Македония (5,35%);
  • Норвегия и Великобритания (по 4,5%);
  • Босния и Герцеговина (4,14%);
  • Чехия (3,75%);
  • Албания (2,75%);
  • зона евро (2,65%);
  • Болгария (2,39%);
  • Швеция (2,25%);
  • Дания (2,1%);
  • Швейцария (0,25%).

Другие крупные экономики мира приведены в таблице ниже:

Страна

Учетная ставка центробанка (%)

Бразилия

14,25

Пакистан

12

Мексика

9

ЮАР

7,5

Саудовская Аравия

5

Израиль

4,5

США

4,5

Вьетнам

4,5

ОАЭ

4,4

Австралия

4,1

Китай

3,1

Как менялась ключевая ставка в России с 1992 года

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Собственно ключевая ставка была введена ЦБ РФ 13 сентября 2013 года в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики. До этого, с 1 января 1992 года, в качестве такого инструмента использовалась ставка рефинансирования (также представлявшая собой единую ставку для предоставления кредитов коммерческим банкам).

Нынешнее значение ключевой ставки (21%) – далеко не самое высокое в истории РФ. В середине 90-х величина ставки рефинансирования составляла около 200%, иногда преодолевая этот рубеж. Однако постепенно она снижалась, и последний раз показатель в 21% наблюдался 16 февраля 2003 года.

Минимальная ключевая ставка в истории РФ составляла 4,25% и действовала с 27 июля 2020 года по 21 марта 2021 года. А вот такой низкой ключевой ставки, которая действует сейчас в Китае (3,1%) или зоне евро (2,65%), в капиталистической России новейшего времени не было никогда.