Когда кредит не по зубам: какова ключевая ставка в России и других странах мира

Много ли на планете стран, где центробанки действуют еще жестче, чем в РФ, читайте в материале РИАМО.

Что такое ключевая ставка и на что она влияет

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Как объяснил РИАМО экономический советник Главного управления Банка России по ЦФО Сергей Ермаков, ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает у них деньги на депозиты.

«Получая заемные средства у Центрального банка под ключевую ставку, либо у другого банка под ставку, близкую к ключевой, коммерческие банки, в свою очередь, выдают кредиты компаниям и населению, при этом устанавливая свой процент», – рассказал эксперт.

При повышении ключевой ставки увеличивается привлекательность депозитов и снижается привлекательность кредитов. Население в такой ситуации меньше тратит на покупки, а компании берут меньше кредитов на короткие сроки, объяснил Ермаков.

Повышение ключевой ставки является одной из мер, направленных на сдерживание инфляции, добавил финансист.

Страны мира с самой низкой ключевой ставкой

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Ниже перечислены государства, центробанки которых установили ключевую ставку на уровне ниже 3%. Данные взяты с портала TradingEconomics.com в начале апреля 2025 года (при клике на название страны можно увидеть динамику изменения ключевой ставки).

Страна Учетная ставка центробанка (%) Швейцария 0,25 Фиджи 0,25 Япония 0,5 Камбоджа 0,77 Сейшельские острова 1,75 Ботсвана 1,9 Таиланд 2 Тайвань 2 Барбадос 2 Дания 2,1 Сингапур 2,2 Марокко 2,25 Куба 2,25 Белиз 2,25 Швеция 2,25 Болгария 2,39 Кабо-Верде 2,5 Зона евро 2,65 Албания 2,75 Канада 2,75 Южная Корея 2,75

Страны мира с самой высокой ключевой ставкой

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Ниже перечислены государства, центробанки которых установили ключевую ставку на уровне в 20% и выше.

Страна Учетная ставка центробанка (%) Венесуэла 59,39 Турция 42,5 Зимбабве 35 Аргентина 29 Гана 28 Нигерия 27,5 Египет 27,25 Малави 26 ДР Конго 25 Сьерра-Леоне 24,75 Иран 23 Россия 21 Ливан 20

Учетная ставка в других странах Европы и мира

Любопытно, что учетная ставка ЦБ РФ в 21% – абсолютно рекордная для Европы (если не считать европейской страной Турцию). У ближайшего преследователя, Украины, она составляет 15,5%. Далее идут:

Белоруссия (9,5%);

Грузия (8%);

Исландия (7,75%);

Азербайджан (7,25%);

Армения (6,75%);

Венгрия, Румыния, Молдавия (по 6,5%);

Польша и Сербия (по 5,75%);

Македония (5,35%);

Норвегия и Великобритания (по 4,5%);

Босния и Герцеговина (4,14%);

Чехия (3,75%);

Албания (2,75%);

зона евро (2,65%);

Болгария (2,39%);

Швеция (2,25%);

Дания (2,1%);

Швейцария (0,25%).

Другие крупные экономики мира приведены в таблице ниже:

Страна Учетная ставка центробанка (%) Бразилия 14,25 Пакистан 12 Мексика 9 ЮАР 7,5 Саудовская Аравия 5 Израиль 4,5 США 4,5 Вьетнам 4,5 ОАЭ 4,4 Австралия 4,1 Китай 3,1

Как менялась ключевая ставка в России с 1992 года

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Собственно ключевая ставка была введена ЦБ РФ 13 сентября 2013 года в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики. До этого, с 1 января 1992 года, в качестве такого инструмента использовалась ставка рефинансирования (также представлявшая собой единую ставку для предоставления кредитов коммерческим банкам).

Нынешнее значение ключевой ставки (21%) – далеко не самое высокое в истории РФ. В середине 90-х величина ставки рефинансирования составляла около 200%, иногда преодолевая этот рубеж. Однако постепенно она снижалась, и последний раз показатель в 21% наблюдался 16 февраля 2003 года.

Минимальная ключевая ставка в истории РФ составляла 4,25% и действовала с 27 июля 2020 года по 21 марта 2021 года. А вот такой низкой ключевой ставки, которая действует сейчас в Китае (3,1%) или зоне евро (2,65%), в капиталистической России новейшего времени не было никогда.