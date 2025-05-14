Иномарки — все: что такое закон о локализации такси и как он повлияет на рынок

В материале РИАМО разбираемся в новом законе о локализации такси и выясняем, как он может сказаться на стоимости и комфорте пассажироперевозок.

Закон о локализации такси: в чем суть

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

13 мая Госдума сразу во II и III чтениях приняла законопроект, согласно которому в России вводятся требования к уровню локализации автомобилей такси. Авторы документа — глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Законопроект был принят в первом чтении еще в январе 2024 года, но столкнулся с резкой критикой. В изначальной редакции законопроекта предполагалось, что с 1 октября 2025 года разрешение на работу в такси смогут получать только легковые автомобили, признанные локально произведенными с уровнем локализации не менее 3,2 тысячи баллов.

Эксперты обращали внимание, что таким требованиям будут фактически соответствовать только модели «АвтоВАЗа» и ограниченный перечень менее массовых марок, такие как высоко локализованные модели «АвтоВАЗа», отдельные модели «Москвича» и электромобили Evolute. После доработок законопроекта в такси с 1 марта 2026 года могут быть допущены автомобили, произведенные в рамках новых специнвестконтрактов (СПИК, заключенные с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года), специнвестконтрактов, которые были заключены в период до 1 марта 2022 года и в которых появились новые инвесторы, ранее числившиеся инвесторами или привлеченными лицами в других СПИК. Также в такси могут быть допущены автомобили, произведенные в рамках СПИК, которые были заключены после 1 марта 2025 года или которые подверглись после 1 марта 2025 года изменениям и по решению правительства были допущены к использованию в такси.

Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, в ходе обсуждения инициативы были подготовлены поправки, которые носят компромиссный характер для производителей и представителей отрасли.

«Это позволяет работать с заводами и Калининграда, и Москвы, и Тулы, и Дальнего Востока, и Самарской области, и Тольятти, и Санкт-Петербурга, и многие другие регионы будут охвачены этой нормой» Вячеслав Володин председатель Государственной Думы

Председатель Госдумы подчеркнул, что документ ориентирован на то, чтобы «конкретная сфера задействовала автомобили, производимые на территории Российской Федерации».

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Его должны одобрить в Совете Федерации и подписать президент РФ.

Какие автомобили смогут работать в такси

Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори

Согласно принятым поправкам, для включения автомобиля в реестр такси необходимо будет соблюсти одно из требований:

совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному правительством для госзакупок;

автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Требования к машинам такси не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до 1 марта 2026 года, а также к транспортным средствам в реестрах Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа — до 1 марта 2028 года, а в субъектах Дальневосточного Федерального округа — до 1 марта 2030 года.

А с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси станет количество набранных баллов локализации.

В категорию машин, которые смогут работать в такси, кроме крупнейшего российского завода «АвтоВАЗ», попадают, например, автомобили Chery, которые под брендом Tenet планируют производить на бывшем заводе Volkswagen, кроссоверы Exeed (бывший завод Mercеdes-Benz), некоторые модели московского завода «Москвич», седаны и кроссоверы Evolute Липецкого завода, возможные будущие новинки совместного производства Changan и «Группы ГАЗ», модели Omoda, Jetour, Kaiyi, BAIC с калининградского завода «Автотор».

Что такое баллы локализации

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Баллы локализации — это система оценки уровня локализации производства в российском автопроме и судостроении. Они начисляются за выполнение технологических операций на территории России, использование российских комплектующих и сырья. От количества набранных баллов зависит размер государственной поддержки и доступ к госконтрактам.

Например, в рамках госзакупок легковых автомобилей за сварку кузова можно получить 400 баллов, а за его окраску — 500. Сейчас минимальный уровень локализации автомобилей должен превышать 3,2 тысяч баллов.

Таксистов станет наполовину меньше: эксперты о последствиях нового закона

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Исполнительный директор Национального совета такси (НСТ) Наталия Лозинская в интервью «Газете.Ru» заявила, что «отрасль крайне удивлена принятием сразу во втором и третьем чтениях законопроекта, к текущей редакции которого у бизнеса и экспертного сообщества было множество претензий, которые мы неоднократно озвучивали».

Она отметила, что принятие закона приведет к тому, что часть перевозчиков уйдет в тень, а это снизит налоговые поступления, оставшиеся — сменят вид деятельности. Растущий дефицит перевозчиков повысит стоимость поездок в такси и, соответственно, нагрузку на общественный транспорт. Эксперт добавила, что закон поддерживает отечественный автопром, но не поддерживает отечественную отрасль такси. По ее словам, НСТ направил в комитет Госдумы по транспорту предложения. Так, предложил убрать из законопроекта балльную систему, вывести самозанятых, особенно на подержанных авто, из-под требования о локализации, дать регионам право самим регулировать этот вопрос и прочее.

По оценке Аналитического центра при правительстве (АЦ), если закон вступит в силу в нынешней редакции, отрасль может лишиться до 507 тыс. водителей, или около 51% от общего числа.

По расчетам аналитиков, из отрасли могут уйти до 89,5% водителей с частичной занятостью на собственных авто, 35,6% работающих на арендованных авто с полной занятостью. Среди таксистов с полной занятостью на личных машинах 15,2% участников рынка рискуют покинуть отрасль.

«Сильнее других пострадают частично занятые водители, играющие ключевую роль на рынке сразу 5 федеральных округов. Что же касается тарифов, то на горизонте 5-7 лет можно ожидать их существенный рост» исследование Аналитического центра при правительстве (АЦ)

При этом рост цен на отечественные модели опережает рынок, и это тоже скажется на доступности такси и его стоимости для конечного потребителя.

Для снижения негативных последствий аналитики предлагают расширить номенклатуру доступных автомобилей (особенно с базовым уровнем комфорта) и включить в нее автомобили, произведенные или собранные в России и до 2022 года. Также предлагается ввести льготные программы — субсидирование и лизинг.