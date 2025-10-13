Экономист: локализация такси может привести к подорожанию услуг на 25%

В условиях выстраивания новой модели отрасли автомобилестроения в России техническая реализация решения по локализации автомобилей такси может столкнуться с очевидными сложностями, рассказал РИАМО доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

В качестве основных сложностей выступает вопрос объема выпуска и доступности данных автомобилей для приобретения прежде всего самозанятыми, говорит он.

Также важной проблемной зоной является обслуживание этих локализованных автомобилей, которое сталкивается с трудностями из-за нехватки запчастей, добавляет эксперт.

Оба эти фактора при вступлении в силу требований о локализации приведут к значительному уменьшению числа водителей такси, прежде всего из числа самозанятых, а также выхода из бизнеса значительной части таксопарков подчеркивает Хачатурян.

«При этом возрастает вероятность возвращения ситуации середины 2000-х годов, когда значительный объем перевозок осуществлялся нелегальными таксистами, так называемыми „бомбилами“. Все это может привести, с одной стороны, к резкому подорожанию услуг такси в среднем на 20-25%, а с другой, к потере хотя бы минимального контроля качества оказания услуг такси и криминализации этой сферы», — резюмирует экономист.

