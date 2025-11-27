Для самозанятых таксистов сделают квоту для работы на нелокализованном авто

Самозанятых беспокоит, что не у всех получится соблюсти требования для добавления в официальный реестр на фоне введения с 1 марта 2026 года норм федерального закона о локализации такси. Для тех, кто выходит на смены на своей машине, сделают региональную квоту — 25% от суммарного количества зарегистрированных машин по состоянию на начало года, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В сфере такси самозанятых задействовано от 540 тыс. до полутора миллиона человек. Для около 70% это дополнительный заработок.

Личный автомобиль таксиста внесут в реестр, если человек владеет им минимум полгода. Также машина должна использоваться без третьих лиц. Подобный механизм будет действовать до 1 января 2033 года. Депутаты подготовили соответствующий законопроект.

Новым законом введены требования по локализации машин для использования в сфере такси. Он начнет действовать с 1 марта 2026 года, затронет как агрегаторов, так и индивидуальных водителей. Машины должны будут соответствовать конкретным критериям промышленной сборки по параметрам локализации.

