Новый закон о локализации авто сильно ударит по рынку такси в России

Федеральный закон № 116-ФЗ, вводящий требование обязательной локализации для автомобилей такси, который начинает действовать с 1 марта 2026 года сначала в большинстве субъектов РФ, а затем и повсеместно, позиционируется властями как ключевой инструмент поддержки российского автопрома. Руководитель отдела по связям с общественностью сервиса «Максим» Павел Стенников выразил мнение, что данный закон является недостаточно проработанным и нанесет серьезный удар по потребителям, сообщает «Царьград» .

Угроза для рынка такси

Фактически новый закон лишает сотни тысяч водителей возможности законно работать, используя привычные иностранные автомобили. Согласно анализу организации «Опора России», каждый год свыше 200 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых пополняют ряды таксистов, при этом 77% из них используют машины, не соответствующие новым критериям локализации. Приобретение нового автомобиля, удовлетворяющего требованиям локализации, становится непосильной финансовой задачей для многих из них.

Это не просто создает неудобства, а представляет собой реальную угрозу для рынка такси. Высокая текучка кадров в этой сфере — обычное явление, но теперь замещать уходящих водителей будет практически некем. Если строго следовать букве закона, рынок таксомоторных перевозок может потерять до 200 тысяч человек, что обернется утратой доходов для этих граждан и их семей и спровоцирует рост социальной напряженности.

Преграда для легализации самозанятых водителей

Идея локализации производственных активов (а автомобиль для водителя — это средство производства) в целом имеет право на существование. Но, к сожалению, при ее реализации не была учтена специфика и сложность структуры рынка.

По словам Стенникова, в регионах подавляющее большинство (от 95% до 100%) заказов на такси выполняются физическими лицами (самозанятыми) на их личных автомобилях. Они составляют основу рынка таксомоторных перевозок на периферии, и теперь перед ними поставлено очередное, практически невыполнимое условие. Те водители, которые хотят получить разрешение на работу в такси, но не могут позволить себе заменить свои транспортные средства на произведенные в России, будут отрезаны от легального поля деятельности. Локализация становится преградой для легализации самозанятых.

Прогнозируемая ситуация в крупных и малых городах

Что касается крупных городов, таксомоторные парки будут вынуждены инвестировать в покупку новых, локализованных автомобилей или оформлять их в лизинг. Рост издержек неизбежно приведет к увеличению арендной платы для водителей и, как следствие, к повышению тарифов для пассажиров. По предварительным оценкам, стоимость поездок только по этой причине может увеличиться на 20–30% в течение 2026–2027 годов.

На Дальнем Востоке норма о локализации такси вступит в силу только 1 марта 2030 года. К примеру, в Хабаровске у партнеров сервиса «Максим» доля автомобилей отечественного производства составляет всего 0,6%, а во Владивостоке — 0,3%. Отечественным автопроизводителям потребуется создать с нуля всю необходимую инфраструктуру для реализации и обслуживания локализованных автомобилей: открыть дилерские центры, организовать склады запчастей, наладить сервисное обслуживание. Принимая во внимание сложности с логистикой доставки автомобилей и запасных частей из центральной части России, конечная стоимость автомобилей на Дальнем Востоке будет значительно выше, чем в европейской части страны. Это повлечет за собой еще более быстрый рост тарифов для пассажиров, чем в других регионах.

Кроме того, по словам представителя сервиса «Максим», в небольших населенных пунктах, где отсутствуют таксопарки по экономическим причинам, а также нет регулярного общественного транспорта, альтернативы частным водителям такси просто не существует.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.