Инфекция, тухлая еда и рыба без документов: от чего в интернате Прокопьевска умерли девять человек

В материале РИАМО рассказываем о трагедии в Прокопьевском доме-интернате, ее причинах и о том, как идет расследование.

Что произошло в интернате Прокопьевска в январе 2026 года

Фото - © СК РФ

24 января стало известно о том, что в Прокопьевском доме-интернате 46 человек заболели гриппом А, двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

29 января СМИ со ссылкой на власти Кузбасса сообщили о гибели девяти пациентов, двое из которых были после госпитализации. По каждому случаю будут проводиться проверки.

Министерство труда и социальной защиты Кузбасса сообщает, что с 24 января 2026 года в Прокопьевском интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями работает комиссия ведомства. В частности, специалисты министерства труда и соцзащиты, министерства здравоохранения, Роспотребнадзора оценивают условия пребывания в интернате, качество медицинской помощи и рассматривают все обращения персонала учреждения.

Сейчас в интернате ввели карантин. Специализированная служба провела дезинфекцию во всех корпусах и пищеблоке. Проводятся мероприятия по профилактике гриппа среди получателей социальных услуг и работников.

Ранее мы рассказывали о гибели младенцев в роддоме Кузбасса.

Причина смерти девяти пациентов интерната в Прокопьевске

Фото - © Скрипачев Антон / Фотобанк Лори

Комиссия, работающая в психоневрологическом интернате, приводит причины такой массовой смерти пациентов. Причиной гибели семи пациентов в возрасте от 21 года до 79 лет названы декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозы. Сейчас специалисты уточняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины, скончавшегося в стационаре Прокопьевской городской больницы.

Кроме того, в Минздраве Кузбасса сообщали, что при обследовании 128 проживающих в корпусе интерната у 46 обнаружили грипп А, но без симптомов. Два человека находятся в тяжелом состоянии, еще у двоих диагностирована внебольничная пневмония.

О чем сообщают сотрудники психоневрологического интерната в Прокопьевске

Фото - © Telegram-канал Mash

По данным телеграм-канала Mash https://t.me/mash/71436, сотрудники интерната жаловались на вспышку пневмонии и нарушение санитарных норм в учреждении во все инстанции. Проверки были, но работать интернат продолжал. Работники говорят, что о заболеваниях пациентов сообщали, но из больницы их отправляли обратно с пневмонией. Кроме того, сотрудники сами болели пневмонией, некоторых отстранили от работы, а директор интерната Елена Морозова комментарии не дает.

В 2024 году в учреждении также находили 140 килограмм рыбы без документов. Ей планировали кормить пациентов, но Россельхознадзора вынес предупреждение и рыба на стол не попала. Незадолго до трагедии выяснилось, что в интернате мясо, рыбу и овощи измельчали в одной мясорубке, а постояльцев кормили тухлой едой. Кроме того, пациентов кормили тухлятиной.

Более того, в корпусах учреждения было холодно, а на 12 дней январских праздников его вовсе оставили без лекарств. У многих начались грипп и пневмония, люди жаловались на температуру и головную боль, но все лечение откладывали на «после каникул».

Сообщается, что всего в интернате проживало около 500 человек, их банковские карты, на которые поступали пенсии, лежали у администрации. Деньги с них снимали на покупку еды и лекарств. При обращении пациента с просьбой что-то купить, ему отказывали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Фото - © А. А. Пирагис / Фотобанк Лори

В Следственном комитете РФ по Кемеровской области идет расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), по факту массового заболевания и гибели пациентов в Прокопьевском доме-интернате для граждан, имеющих психические расстройства.

Следствие связывает гибель пациентов и распространение инфекции в интернате с тем, что работники учреждения и руководство не надлежащим образом выполняли свои профессиональные обязанности и это способствовало «возникновению и распространению вирусной инфекции».

«В рамках уголовного дела проводятся следственные действия. Допрошены ответственные сотрудники и медицинский персонал интерната. В ходе обысков изъяты документы, касающиеся организации медицинского обслуживания, кадрового состава и соблюдения санитарного режима», - говорится в сообщении.

Назначен комплекс экспертиз, в том числе и судебно-медицинская, которые помогут установить точные причины и пути распространения инфекции, а также причинно-следственную связь между действиями персонала и гибелью пациентов.