Грозит ли Европе энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке: прогнозы экономистов

Кто больше всего зависит от нефти и газа из стран Персидского залива и больше всего пострадает из-за затягивания кризиса вокруг Ирана, читайте в материале РИАМО.

Атака США и Израиля на Иран и ответные действия исламской республики продолжаются уже шесть дней, и по всем признакам конфликт может затянуться. Помимо повреждений от ракет, бомб и дронов, полученных его непосредственными участниками, в результате сильно пострадает также мировая экономика. Причем насколько сильно, пока остается только догадываться.

Каково положение дел в Ормузском проливе на сегодняшний день

После начала боевых действий Ормузский пролив, связывающий Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, оказался фактически перекрыт. После нескольких атак на танкеры владельцы торговых судов больше не рискуют проходить через узкое горлышко пролива, и корабли в большом количестве скапливаются по обе его стороны.

Статистику прохода танкеров через пролив специалисты отслеживают в реальном времени, и цифры говорят сами за себя:

28 февраля через пролив прошли 98 судов.

1 марта — уже только 18.

2 марта — семь.

3 марта — всего одно.

4 марта — два.

Считается, что через Ормузский пролив проходит около 20% мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом (СПГ), поэтому масштаб влияния проблем с судоходством здесь на мировую экономику нетрудно себе представить.

Эксперты рассказали РИАМО, как конкретно затягивание ближневосточного конфликта отразится на крупнейших импортерах нефти и газа – в частности, на Европе.

Цены на газ в ЕС взлетят, а заводы уедут в Азию

Энергетический кризис Европе может грозить в случае, если блокада Ормузского пролива продлится больше месяца, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эксперт напоминает, что после эмбарго ЕС на импорт российской нефти морским путем и введения «потолка цен» на российскую нефть, поставляемую морем, часть утраченной нефти из России, за исключением поставляемой по нефтепроводу «Дружба» в Восточную Европу, Евросоюзу заменила ближневосточная нефть, которая как раз поступает в Европу в основном из Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Кроме того, были не вполне легальные поставки из самого Ирана, именно через Ормузский пролив.

«Доля ближневосточной нефти в совокупном импорте нефти странами ЕС оценивается в 7-8%, и это достаточно существенная потеря. Доля СПГ из Катара, который идет в ЕС только через Ормузский пролив, в совокупном импорте газа Евросоюзом оценивается в 6%», – приводит данные Мильчакова.

Хотя ближневосточные нефть и газ Евросоюз может заместить импортом из США, которые и так стали крупнейшим поставщиком нефти и газа в ЕС после 2022 года, цены на газ значительно вырастут, даже несмотря на установившуюся теплую погоду в Европе, подчеркивает аналитик.

Так, март в Европе начался с резкого потепления, но цены на газ на нидерландской бирже TTF намного выше, чем зимой, и уже превышают 520 долларов за тысячу кубометров, хотя зимой даже при увеличении отбора газа из ПХГ не превышали 400 долларов. Подорожавший газ повлияет на стоимость электроэнергии в Европе и снова начнет наносить ущерб энергоемким предприятиям ЕС, которые будут искать другие страны с более дешевыми газом и электроэнергии для переноса производства, отмечает Мильчакова

«Затягивание кризиса может означать гипотетически, что вся автомобильная промышленность Европы переедет в Китай и станет китайской как фактически, так и юридически. В свою очередь, высокие цены на нефть могут значительно взвинтить цены на бензин и реактивное топливо, что также приведет к росту стоимости авиаперевозок», — указывает аналитик.

По ее мнению, если Россия уйдет с газового рынка Европы, для ЕС в целом это критично не будет, поскольку после взрывов «Северных потоков» и прекращения транзита газа через Украину Россия очень сильно сократила свою долю на газовом рынке ЕС до 12% рынка с учетом поставляемого НОВАТЭКом и «Газпромом» СПГ. Для сравнения: у США доля на европейском рынке газа составляет 61%. Такой монопольно высокой доли у «Газпрома» никогда не было, как бы в ЕС его ни называли монополистом (максимальная доля российского газа в ЕС не превышала 36%). Но для отдельных стран, таких как Венгрия и Словакия, уход России с газового рынка ЕС был бы губительным для их экономики, поэтому эти две страны отчаянно сопротивляются непродуманному решению Еврокомиссии, отмечает Мильчакова.

«Не исключено, что со следующего года Россия полностью уйдет с европейского рынка СПГ и почти полностью – с рынка трубопроводного газа, при этом сохранив поставки только в Венгрию, Словакию и не входящую в ЕС Сербию через газопровод "Турецкий поток"», — заключает ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Напомним, что на днях президент России Владимир Путин заявил, что Россия может прекратить поставки газа на европейские рынки сейчас, а не через месяц.

«Все равно они планируют через месяц, с 25-го ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. А через год, в 2027-м, еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки. И может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться», — сказал российский лидер.

Энергокризис из-за Ближнего Востока грозит не Европе, а Азии

«Мы не ждем энергетического кризиса отдельно в ЕС из-за событий на Ближнем Востоке, хотя заметный рост цен уже наблюдается. ЕС, как и любой другой чистый импортер нефти и газа, страдает от текущих событий, но не в первую очередь и энергетический кризис региону грозит тоже не в первую очередь», — высказывает свое мнение аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Он напоминает, что более 80% СПГ из Катара (ключевой производитель СПГ в Персидском заливе) идет на азиатские рынки. Сильнее всего от поставок катарского СПГ зависят Пакистан и Бангладеш. В случае Пакистана доля катарского СПГ в импорте может достигать в отдельные периоды 85-90%. При этом в абсолютном выражении больше всего СПГ из Катара импортируют Китай, Индия, Южная Корея и Тайвань. В структуре импорта СПГ в ЕС Катар занимает всего 6%, а основную долю, примерно в 60%, занимают США. При этом это только импорт СПГ — в импорте в ЕС газа в целом доля Катара еще меньше. Из стран ЕС значимую долю в структуре импорта СПГ Катар занимает только у Италии — в 2024 году это было 45%.

«Это значит, что по газу основной задачей ЕС сейчас является удержание тех объемов, которые уже поставляются в регион, а не поиск новых источников импорта», — подчеркивает Кауфман.

Учитывая тот факт, что доля Катара в мировом предложении СПГ составляет почти 20%, дальнейший рост цен в случае продления форс-мажора более чем на месяц является неизбежным фактором, но все будет зависеть от длительности и интенсивности конфликта, добавляет он. Сильнее от этого вырастут цены в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), но рынок ЕС также, конечно, пострадает.

«На наш взгляд, первыми кандидатами на энергетический кризис в случае среднесрочного перебоя поставок из Катара являются Пакистан и Бангладеш. Эти две страны сильно зависят от поставок QatarEnergy и недостаточно платежеспособны, чтобы быстро найти альтернативные источники поставок. Чуть в более хорошем положении находятся страны Восточной Азии, включая Южную Корею, Японию, Тайвань, Китай и т.д., так как у них выше уровень диверсификации и платежеспособности. Рынок ЕС, в свою очередь, может пострадать не напрямую, но в виде цепной реакции, из-за которой цены растут у всех импортеров», — объясняет эксперт.

Аналитик ожидает, что слова президента РФ направлены на некоторый рост нервозности и цен на и так тонком европейском рынке газа. Говоря о российских поставках газа, он указывает, что у «Ямал СПГ» все еще заключены долгосрочные контракты с европейскими потребителями, включая TotalEnergies. Со своей стороны европейские компании, если это напрямую не противоречило распоряжениям ЕС или отдельных стран, продолжали соблюдать условия договора и до сих пор импортируют почти 20 миллиардов кубометров российского СПГ в год.

«Даже с учетом напряженных отношений ЕС и РФ нарушение контракта может нанести репутационный ущерб российским поставщикам СПГ, что осложнит заключение новых контрактов в других регионах в будущем или возможное возвращение на рынок ЕС в случае улучшения политической ситуации. Трубопроводный же газ из РФ преимущественно поставляется в Венгрию и Словакию, которые среди стран ЕС являются наиболее дружественными по отношению к РФ», — отмечает Кауфман.

Похожая ситуация и с точки зрения нефти, говорит аналитик ФГ «Финам». Европа получает через Ормузский пролив чуть более 1 миллиона баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов. При этом только Китай и Индия, по данным МЭА, импортируют через пролив более 8 миллионов баррелей в сутки. Иначе говоря, зависимость ЕС и Азии от поставок с Ближнего Востока несопоставима.

«В то же время, конечно, важно понимать, что в случае долгосрочного перебоя поставок через Ормузский пролив пострадают все чистые импортеры, включая страны ЕС, так как все части мирового рынка нефти тесно связаны друг с другом. Однако страны ЕС не являются наиболее пострадавшими. Как и в случае с СПГ, сильнее всего от перебоев поставок через Ормузский пролив пострадают страны Южной и Восточный Азии, а от поставок нефтепродуктов по данному маршруту сильно зависят и некоторые африканские страны», — резюмирует Кауфман.

Газ по $1300 и уловки с Россией: что ждет энергетический рынок ЕС

Европейская энергетическая устойчивость переживает не лучшие времена, считает директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев. Экстремально низкие запасы природного газа (ниже 30%) позволяют допустить вероятность острого дефицита, подчеркивает он. Ситуация вокруг Ормузского пролива сильно ударила по экспортному потенциалу Катара — одного из опорных поставщиков СПГ в Европу. Если в ближайшие недели логистика через Ормуз не будет восстановлена, Европе придется закупать сжиженный газ на спотовом рынке по ценам 1000-1300 долларов, считает эксперт.

«Запасной план» для Евросоюза — американские поставки — не выглядит надежным по двум причинам. Первая заключается в большой ценовой премии, которую американские поставщики потребуют в условиях квазидефицита свободных объемов. Вторая — существенно нарастить объем добычи американцы не в состоянии, добывающие мощности работают на пределе технических возможностей, объясняет Марышев.

Эксперт указывает на то, что российская сторона не раз заявляла о готовности помочь Европе своими поставками, поэтому рассматривать отказ российских поставщиков от европейского рынка не следует.

«Другой вопрос, как это может встроиться в санкционную архитектуру. Начиная с 25 апреля краткосрочные контракты на поставки российского газа будут запрещены, поэтому необходимо наращивать поставки сейчас. Кроме того, если ситуация на рынке не стабилизируется, европейцы могут пересмотреть подход к отслеживанию происхождения энергоресурсов. Таким образом, российские энергоресурсы, в частности — СПГ, будут поставляться в Европу через посредников», — описывает ситуацию директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс».

По его мнению, острого дефицита нефти и нефтепродуктов в ЕС нет, а свободных объемов на рынке хватает. Кроме того, основные поставщики нефти на европейский рынок США и Норвегия исправно выполняют контрактные обязательства и находятся вне периметра иранского конфликта, что позволяет исключить риски срыва поставок.