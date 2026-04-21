«Я не хочу скандала»: «голый» блогер Алина Ян не может попасть на закрытие ММКФ

Блогер и модель Алина Ян пожаловалась, что ее могли внести в черный список 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) после скандала с эпатажным выходом на красную дорожку. Она не знает, сможет ли попасть на закрытие мероприятия.

Ян шокировала зрителей и актеров, появившись на красной дорожке в золотом топе. Наряд полностью повторяет форму груди с торчащими сосками, а также живот с пупком. Спина у девушки была открыта. Нижняя часть костюма состояла из полупрозрачных кружевных брюк. Когда девушка подняла руки, окружающие заметили густые длинные волосы на подмышках.

Перфоманс вызвал резонанс в Сети. Возмутились не только зрители, но и многие знаменитости. Теперь Ян сообщила, что, по слухам, ее внесли в черный список ММКФ. Она не уверена, что сможет прийти на закрытие, поэтому будет связываться с организаторами, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

«Я не хочу, чтобы меня выносили оттуда, я не хочу скандала. Я хочу зайти по своему пригласительному, я не хочу разборок и проблем. Я хочу обратиться к организаторам: „Могу ли я зайти на ММКФ, или вы меня внесли в черный список?“» — рассказала Ян продюсеру, главреду Furor Media Дмитрию Иноземцеву.

По поводу наряда блогера отрицательно высказалась актриса театра и кино Наталия Печерская. Она возмущена тем, что на мероприятие, финансируемое государством, попадают люди, имеющие к кино опосредованное отношение, в то время как профессиональные актеры разного уровня не могут получить доступ.

Коллег раскритиковала и актриса Екатерина Волкова. Она считает, что артисты, которые посетили открытие фестиваля, проигнорировали дресс-код. Актриса назвала красную дорожку «шапито». Она пошутила, что на закрытие ММКФ можно надеть рыболовную сетку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.