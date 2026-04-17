«Где элегантность?»: Екатерина Волкова в ужасе от нарядов на ММКФ

Актриса Екатерина Волкова раскритиковала артистов, которые прибыли на 48-й Московский Международный кинофестиваль (ММКФ). По ее мнению, гости мероприятия показали свою безвкусицу в одежде, сообщает «СтарХит» .

Волкова считает, что артисты, которые посетили открытие фестиваля, проигнорировали дресс-код. Актриса назвала красную дорожку «шапито». Она пошутила, что на закрытие ММКФ можно надеть рыболовную сетку.

Где та элегантность, к которой мы всегда стремились? Раньше выход на дорожку был привилегией. Ты — часть кино, часть истории. Сейчас смотрю репортажи — у меня возникает физическая неловкость. Для них дорожка — лайв-стрим, хайп», — высказалась Волкова.

Она упомянула блогера, которая появилась на красной дорожке в «колготках и трусах». Судя по всему, речь идет об Алине Ян. Она предстала перед гостями в корсете с элементами скульптуры, в нижнем белье и кружевных колготках. Штаны или юбку блогер проигнорировала. Более того, растительность подмышками она решила не сбривать.

«Неужели так приятно чувствовать себя шутом? Мне жаль взрослых людей, которые не стесняются своей безвкусицы», — заключила актриса.

