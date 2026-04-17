Глава Павлово-Посадского округа провел прием жителей в Подмосковье

16 апреля глава Павлово-Посадского городского округа провел личный прием граждан в приемной партии «Единая Россия». В ходе встречи жители задали вопросы, касающиеся развития предпринимательства, земельных отношений, работы транспорта и содержания инфраструктуры.

«Личный прием — это всегда про живых людей и реальные задачи. Каждый такой разговор напоминает: за обращением стоит конкретная история и надежда на решение», — подчеркнул глава округа.

Одно из обращений поступило от местного предпринимателя, который развивает сферу услуг и ищет подходящее помещение для работы. По словам главы, поддержка малого бизнеса способствует созданию рабочих мест и повышению комфорта жителей. В округе начали подбирать возможные площадки.

Также житель обратился с проблемой доступа к собственному земельному участку. Глава округа взял ситуацию под личный контроль: профильные службы проверят документы и проработают варианты решения.

По итогам приема даны поручения ответственным подразделениям, установлены сроки исполнения. Ход работы по каждому вопросу будет контролироваться лично главой округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.