Учитель из Наро-Фоминского округа вышла в финал «Учителя года Подмосковья — 2026»

Учитель химии школы №3 Наро-Фоминского округа Карина Одинцова стала лауреатом областного конкурса «Учитель года Подмосковья — 2026» и вышла в финал, который пройдет в сентябре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Областной этап конкурса прошел в Губернском колледже. Наро-Фоминский округ представляла Карина Одинцова — учитель химии школы №3 имени Героя Советского Союза Д.Д. Погодина. Педагог успешно прошла пять конкурсных испытаний и вошла в число пяти лауреатов, которые продолжат борьбу в финале.

Участники прошли «Методическую мастерскую», провели открытый урок и классный час, представили мастер-класс и ответили на вопросы в рамках испытания «Вопрос учителю», посвященного профессиональным ценностям. Конкурс потребовал от педагогов не только глубокого знания предмета, но и владения современными образовательными технологиями и умения выстраивать диалог с учениками и коллегами.

Карина Одинцова окончила химический факультет Калужского университета имени Циолковского в 2019 году, в 2025 году завершила магистратуру МПГУ по направлению современных технологий в образовании. Она имеет высшую квалификационную категорию и шестилетний педагогический стаж. В 2024 году педагог стала победителем муниципального этапа конкурса. К подготовке к областному туру ее консультировала наставник — учитель русского языка и литературы Наталья Архарова.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.