Диктант Победы пройдет 24 апреля в Наро-Фоминском округе

Международная акция «Диктант Победы» пройдет 24 апреля в Наро-Фоминском городском округе. Жители смогут проверить знания по истории Великой Отечественной войны на более чем 30 площадках или онлайн, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция объединяет участников в России и за ее пределами. В этом году организаторы — партия «Единая Россия» и Российское военно-историческое общество — посвятили большой блок вопросов 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова. Он является почетным гражданином Наро-Фоминска под номером 1, его боевые заслуги чтят в округе.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ ежегодно участвует в диктанте. По его словам, после написания работы он обращается к дополнительным источникам, хронике и книгам, и каждый раз это становится для него полноценным уроком истории.

«Диктант Победы» уже вышел за пределы страны: его пишут почти в ста государствах. По прогнозам, в 2026 году в акции примут участие около трех миллионов человек.

В Наро-Фоминском округе будут работать более 30 площадок — в школах, музеях и библиотеках. Зарегистрироваться и уточнить адреса можно заранее на сайте диктантпобеды.рф. Список площадок доступен по ссылке: https://nfreg.ru/novosti/24-aprelya-projdyot-diktant-pobedy/

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.