В Можайском округе с начала весны устранили 478 ям

Дорожные службы Можайского округа с начала весны ликвидировали 478 ям на муниципальной сети после зимних снегопадов и перепадов температур. Работы продолжаются в плановом режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание уделяют качеству и оперативности работ. Так, бригада из шести человек с привлечением трех единиц спецтехники выполнила ремонт на улице Полянка. Там ликвидировали дефект площадью более 6 квадратных метров.

Перед укладкой покрытия рабочие провели фрезеровку и очистку поврежденного участка. Для ремонта потребовалось 3,7 тонны горячей асфальтобетонной смеси. Материал поставляют напрямую с асфальтобетонного завода, что позволяет укладывать его без потери температуры и обеспечивает долговечность покрытия. Работы на дорожной сети округа продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.